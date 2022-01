Serie über Sex-Tape mit Pamela Anderson: Tommy Lee freut sich schon

Der Skandal um das berühmte Sex-Tape von Pamela Anderson und Tommy Lee wurde verfilmt. Während Anderson die Serie boykottieren will, freut sich Lee auf "Pam & Tommy". Schließlich hätten sie das erste Sex-Tape der Geschichte geliefert.

Sie lieferten die Mutter aller Sex-Tapes: Pamela Anderson (54) und Tommy Lee (59). 1995 verschwand ein intimes Video aus dem Haus des frischvermählten Paares Anderson-Lee - und ging über das noch recht junge Internet um die Welt. Der Skandal wurde nun als Serie verfilmt. "Pam & Tommy" startet am 2. Februar 2022 beim US-Streamingdienst Hulu. In Deutschland wird die Serie zum selben Zeitpunkt via Disney+ zur Verfügung gestellt.

Die aus "Cinderella" (2015) bekannte Lily James (32) spielt "Baywatch"-Star Pamela Anderson, "Avengers"-Star Sebastian Stan (39) verkörpert Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee.

Tommy Lee ist begeistert, Pamela Anderson nicht

Tommy Lee freut sich auf die Serie. Das hat sein Kumpel, der Künstler Guerin Swing, . "Alle sollen wissen, dass wir es zuerst getan haben. Vor den Kardashians, vor allen anderen. Lasst die Motherf***ers wissen, dass wir das Internet zuerst lahmgelegt haben", soll der Rocker Swing gesagt haben. Einschalten will er auf jeden Fall.

Pamela Anderson ist laut einem älteren Artikel von "The Sun" weniger begeistert. Sie will "Pam & Tommy" nicht sehen. Die Serie empfindet sie demnach als "billigen Abklatsch". Das Sex-Tape selbst bezeichnet sie übrigens grundsätzlich nicht als solches, sondern als Reihe von Urlaubsvideos, bei denen sie eben nackt waren.