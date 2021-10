"Sendung mit der Maus": Annette Frier ist die neue Vorspann-Sprecherin

Neue Stimme bei "Die Sendung mit der Maus": Annette Frier spricht ab dem 10. Oktober den Vorspann der beliebten Kinderserie. Damit tritt sie in große Fußstapfen.

Günter Dybus arbeitet seit knapp 50 Jahren als Sprecher bei "Die Sendung mit der Maus". Doch nun gibt er das Mikrofon weiter: Die Schauspielerin Annette Frier (47) ist künftig im Vorspann der Kinderserie zu hören. Das gab der WDR am Freitag (8. Oktober) bekannt. Am 10. Oktober übernimmt sie, noch einmal zusammen mit Dybus, die Ansage: "Lach- und Sachgeschichten, heute mit..."

Annette Frier ist aus "dem Häuschen"

Annette Frier freut sich auf die Aufgabe: "Ich bin Maus dem Häuschen! Die Vorfreude auf meinen neuen Job ist Elefanten-groß...", erklärt sie im Gespräch mit dem Sender. Allerdings ist sie schon länger für "Die Sendung mit der Maus" tätig. Im "Zwei-Minuten-Märchen", welches seit 2019 Teil des Formats ist, ist regelmäßig ihre Stimme zu hören.

Sowohl Günter Dybus als auch Frier haben am 10. Oktober einen Auftritt in den Lach- und Sachgeschichten. Während Dybus eine Rolle in der "Früher-/ Heute-Geschichte" übernimmt, erzählt die Schauspielerin die neue Ausgabe des "Zwei-Minuten-Märchens". Am Ende können sich die die Zuschauerinnen und Zuschauer "auf eine offizielle Staffelübergabe freuen", verspricht der Sender.

Am 10. Oktober läuft "Die Sendung mit der Maus" um 9:30 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek. Zudem läuft die Folge um 11:30 Uhr auf KIKA und im KIKA-Player.