"Selling Sunset": Dann kehrt die Makler-Serie mit Staffel vier zurück

In der Netflix-Serie "Selling Sunset" werden Top-Immobilienmaklerinnen aus Los Angeles bei ihrer Arbeit in den Hollywood Hills begleitet. Jetzt steht fest, wann die Serie mit Staffel vier zurückkehrt.

Die Netflix-Serie "Selling Sunset" kehrt mit seiner vierten Staffel noch im November zurück. Der Streamingdienst zeigt die neuen Folgen ab 24. November. Das verkündete unter anderem Jason Oppenheim (44) . Dazu postete der Immobilienmakler ein Bild mit seinen durch die Serie bekannten Mitarbeiterinnen und Zwillingsbruder Brett Oppenheim.

In "Selling Sunset" werden die Mitarbeiterinnen der Oppenheim Group in den Hollywood Hills und am Sunset Strip begleitet. Doch der Verkauf von Luxus-Anwesen spielt in der Serie beinahe eine Nebenrolle. Die Damen sorgen vielmehr mit ihrem aufregenden Privatleben für die Highlights in der Reality-Show. Zu den Damen, die mit viel Charme potentielle Kunden durch die Häuser führen, gehören Chrishell Stause (40), Heather Rae Young (34) und Christine Quinn (31). Die Oppenheim Group wird zudem zwei neue Maklerinnen in der vierten Staffel begrüßen: Vanessa Villela und Emma Hernan.