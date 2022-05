Selena Gomez moderiert "Saturday Night Live"

Selena Gomez hat einen neuen Job an Land gezogen. Die Sängerin wird am 14. Mai durch die Comedy-Show "Saturday Night Live" führen. Rapper Post Malone steuert Musik bei.

Selena Gomez (29) stellt ihr Comedy-Talent unter Beweis: Die Sängerin wird eine Folge der beliebten TV-Show "Saturday Night Live" moderieren. Das gab die Künstlerin bekannt. Gomez wird durch die Episode am 14. Mai führen, Rapper Post Malone (26) steuert Musik bei.

Selena Gomez ist "so aufgeregt"

Auf Instagram teilte Gomez ein Bild mit drei Post-it-Zetteln, auf denen ihr Name, der von Post Malone und das Datum ihres Auftritts bei "Saturday Night Live" stehen. "Mama...ich glaube, ich habe es geschafft", scherzte die 29-Jährige. Sie sei "so dankbar und so aufgeregt", die kultige Show "SNL" zu moderieren.

Schauspieler Benedict Cumberbatch (45) wird die nächste Folge am 7. Mai mit Rockband Arcade Fire als musikalischem Gast moderieren. Die 47. Staffel der erfolgreichen TV-Show, die auf NBC ausgestrahlt wird, endet am 21. Mai. Wer in der letzten Folge die Moderation übernehmen wird, steht noch nicht fest.