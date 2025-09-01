Sebastian Ströbel und Friederike Linke: Neuer Lübeck-Krimi für RTL

Mit "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" kündigt RTL neuen Stoff für den "Tödlichen Dienst-Tag" an. Sebastian Ströbel und Friederike Linke standen dafür seit Anfang August vor der Kamera.

Sebastian Ströbel (48) und Friederike Linke (geb. 1981) bilden ein neues Ermittlerduo, das bei RTL in "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" zu sehen sein wird. Der Film soll im Frühjahr 2026 am "Tödlichen Dienst-Tag" ausgestrahlt werden, teilte der Kölner Privatsender am Montag zum Drehende mit.

In meldeten sich auch die beiden Hauptdarsteller zu Wort: "Gerade erst angefangen - schon wieder fertig! Dank ans ganze Team", heißt es dort zu einem gemeinsamen Bild.

Sebastian Ströbel ist vor allem aus der ZDF-Reihe "Die Bergretter" bekannt, in der er seit 2014 zu sehen ist. Aber auch für RTL war er schon im Einsatz, in der Serie "Countdown - Die Jagd beginnt" (2010-2012). Nun verschlägt es ihn im neuen Krimi von Österreich, wo "Die Bergretter" gedreht werden, in den hohen Norden. Friederike Linke bringt ebenfalls reichlich TV-Erfahrung mit, sie wirkte in vielen erfolgreichen Produktionen wie "Wendehammer", "Tatort", "Unter anderen Umständen" oder auch "Das Traumschiff" mit. Auch in einer Folge von "Die Bergretter" war sie 2023 dabei.

Ströbel und Linke spielen grundverschiedene Ermittlerfiguren

In "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" verkörpern die beiden laut Pressemitteilung zwei grundverschiedene Ermittlerfiguren. Ströbel hat die Rolle des Ex-Polizisten Eric Seeler übernommen, der inzwischen als Streetworker arbeitet und mit seinem Straßenhund Gwena "zwischen Jugendzentrum, Werft und Wirklichkeit" lebt. Friederike Linke spielt die sachliche Hannah Vogt, die gegen einen Jugendlichen aus Seelers Projekt wegen Mordverdachts ermittelt. Im Zuge dieser Ermittlungen wird aus dem gegensätzlichen Duo ein Team...

RTL erweitert mit dem Team den "Tödlichen Dienst-Tag". Ob noch mehr Episoden aus Lübeck folgen werden? Der Sender spricht erst einmal nur von einem "hochspannenden 90-Minüter", der seit Anfang August in Hamburg und Lübeck produziert wurde. Friederike Linke deutet jedoch womöglich schon weiteren Stoff an. "Wir genießen die letzten Tage für die neue Krimi-Reihe 'Einsatz Seeler' für RTL", schrieb sie dort zu einem Foto vom Set mit Sebastian Ströbel.