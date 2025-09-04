AZ-Plus
  "Scrubs"-Revival: Auch Dr. Cox kehrt zurück

"Scrubs"-Revival: Auch Dr. Cox kehrt zurück

Was wäre das alte Team des Sacred Heart Hospital nur ohne ihn? John C. McGinley soll als Dr. Cox in einem geplanten "Scrubs"-Revival zurückkehren.
John C. McGinley als Dr. Cox in "Scrubs".
John C. McGinley als Dr. Cox in "Scrubs".
Eigentlich stand in der Sitcom "Scrubs - Die Anfänger" einst der von Zach Braff (50) gespielte J.D. im Mittelpunkt. Ohne all die anderen beliebten, oftmals schrägen Charaktere wäre die Serie aber niemals so beliebt geworden. Eine Figur, die sicherlich einen großen Anteil an der Popularität der Sitcom hatte, war Dr. Cox. Gute Nachrichten für alle Fans: Er soll in einem geplanten Revival von "Scrubs" wieder zu sehen sein!

John C. McGinley: Schon der fünfte Rückkehrer

Der Schauspieler John C. McGinley (66) wird als Dr. Cox zurückkehren, wie unter anderem die Branchenmagazine "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichten. McGinley ist damit schon der fünfte Darsteller aus der Hauptbesetzung von damals. Denn auch Donald Faison (51), Sarah Chalke (49) und Judy Reyes (57) sollen als Turk, Elliot und Carla ein Comeback feiern. McGinley wird demnach eine wiederkehrende Gastrolle spielen.

Derzeit ist nicht klar, wie es um eine Rückkehr von weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Original steht. Ob etwa Neil Flynn (64) und Ken Jenkins (85), der Hausmeister und Dr. Bob Kelso, wieder dabei sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Serie, die sich laut Berichten seit Ende letzten Jahres in Entwicklung befindet, erscheinen wird. Denn das US-Network ABC hat sich in Hinblick auf das Revival entschlossen gezeigt und dem Projekt eine komplette Staffel für 2025/2026 genehmigt.

J.D. und Turk sollen im Revival "zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam ihre Kittel anziehen". Während sich Medizin und die neuen Assistenzärzte verändert haben, soll ihre legendäre Männerfreundschaft noch Bestand haben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

