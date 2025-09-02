"Scrubs"-Revival: Auch Carla-Darstellerin Judy Reyes kehrt zurück

Im Laufe des nächsten Jahres erscheint eine weitere "Scrubs"-Staffel. Für diese ist jetzt auch Judy Reyes als Cast-Mitglied bestätigt. Sie verkörpert erneut Fan-Liebling Carla.

Auch eine weitere, beliebte Darstellerin der Kultsitcom "Scrubs - Die Anfänger" kehrt für die in Produktion befindliche Revival-Staffel zurück: Keine Geringere als Darstellerin Judy Reyes (57), die auf unvergessene Art Oberschwester Carla Espinosa verkörperte, stößt zum Cast. Sie ergänzt die weiteren, bereits in der Vergangenheit bestätigten Original-Stars Zach Braff (spielt J.D., 50), Donald Faison (Turk, 51) und Sarah Chalke (Elliot, 49).

Judy Reyes sorgte als Schwester Carla für jede Menge Lacher

In acht der neun "Scrubs"-Staffeln spielte Reyes Fan-Liebling Carla. Die Figur sorgte mit ihrer temperamentvollen Art und ihrer oft leicht ruppigen Behandlung der Jungärzte J.D., Elliot und Turk für jede Menge Lacher, hielt auf der ernsten Seite der Krankenhausserie das Sacred Heart Hospital jedoch auch oftmals zusammen und den Laden am Laufen.

Aufgrund eines anderweitigen Serien-Engagements wird Reyes allerdings nur in einer "speziellen wiederkehrenden Gastrolle" zum "Scrubs"-Revival stoßen, heißt es in dem Bericht von "Deadline". Die Darstellerin spielt derzeit einer der Hauptrollen in der erfolgreichen Krimiserie "High Potential". Sie wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert, die sich derzeit in Produktion befindet.

Darum geht es im "Scrubs"-Revival

Viel zur Geschichte der neuen Staffel ist derzeit noch nicht bekannt. Einer offiziellen Synopse zufolge sollen J.D. und Turk "zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zusammen" arbeiten. Während sich die Medizin und die jungen Assistenzärzte um sie herum verändert haben, hat ihre Freundschaft die Zeit überdauert.

Die Serie soll eine Mischung aus neuen und schon bekannten Charakteren am Sacred Heart vereinen. Noch keine Informationen gibt es zur etwaigen Rückkehr der Fan-Lieblinge Ken Jenkins (spielte Bob Kelso, 85), Neil Flynn (der Hausmeister, 64) und John C. McGinley (Dr. Cox, 66).

Für das "Scrubs"-Revival verantwortlich zeichnen indes Bill Lawrence (56), der Schöpfer der Originalserie, sowie Tim Hobert und Aseem Batra (49), die als Showrunner des Revivals fungieren.