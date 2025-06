Schweiger vs. Geiss: Promi-Töchter bei "Schlag den Star"

Viermal geballte Frauenpower bei "Schlag den Star": Luna und Lilli Schweiger fordern Davina und Shania Geiss heraus. Der Kampf um 100.000 Euro wird zum Duell zweier berühmter Familien.

Am 7. Juni verwandelt sich das "Schlag den Star"-Studio in eine Arena für vier prominente Töchter, die um die Gewinnsumme von 100.000 Euro kämpfen. Til Schweigers Töchter Luna (28) und Lilli (26) treten gegen Robert Geiss' Sprösslinge Davina (22) und Shania (20) an - zwei Schwestern-Paare, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Teaser-Clip des Senders provozieren sie sich schon mal nach Kräften.

"Rooobert", rufen die Schweiger-Schwestern Rücken an Rücken. "Ha, ha, ha - wir können auch ohne Papa gewinnen", reagieren die Geiss-Schwestern. Darauf Luna und Lilli: "Wir heißen Schweiger, weil ihr danach sowieso nichts zu sagen habt." In Bezug auf Papa Schweigers großen Kinoerfolg ätzen die Geiss-Schwestern: "Spielt ihr lieber mit eurem Keinohrhasen, denn wir spielen auf Sieg."

Robert Geiss setzt auf seine Töchter

Für Luna Schweiger ist es bereits die zweite "Schlag den Star"-Teilnahme. 2019 trat sie gegen Schlagersängerin Vanessa Mai an. Das Endergebnis: 45 zu 75 für die Musikerin. Diesmal hat sie zusätzlich zur ersten Show-Erfahrung Schwester Lilli an ihrer Seite. Die Geiss-Töchter hingegen sind Neulinge in der Show, bringen aber Reality-TV-Erfahrung aus der Familien-Doku "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" oder dem Ableger "Davina & Shania - We Love Monaco" mit.

: "Ja, stimmt. Da spielen sie mit. Da verdienen sie auch wieder einen Haufen Kohle. Ich meine, die zahlen ja gut. Und wenn sie das Ding gewinnen, kriegen sie auch 100.000 Euro." Der TV-Millionär ist fest davon überzeugt, dass seine Töchter das Rennen machen werden.

Das Konzept

"Schlag den Star" basiert auf dem erfolgreichen Format "Schlag den Raab" (ab 2006) und ist mittlerweile ein etabliertes Promi-Pendant. Zwei Promis oder Teams treten in bis zu 15 verschiedenen Spielen gegeneinander an.

"Team Geiss gegen Team Schweiger" ist am Samstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen oder zu streamen auf Joyn.