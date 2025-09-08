AZ-Plus
  • Startseite
  • TV
  • Schwaches Spiel, starke Quote: So viele Fans sehen DFB-Sieg bei RTL

Schwaches Spiel, starke Quote: So viele Fans sehen DFB-Sieg bei RTL

Nach dem Debakel gegen die Slowakei feierte die DFB-Elf einen schmeichelhaften 3:1-Erfolg gegen Nordirland - vor bis zu 9,46 Millionen Zuschauern bei RTL. Überraschend: Das vorherige Slowakei-Spiel in der ARD erreichte "nur" 7,47 Millionen.
(dr/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Sorgte mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer für die endgültige Erlösung: Florian Wirtz.
Sorgte mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer für die endgültige Erlösung: Florian Wirtz. © Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nach dem Debakel gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag konnte die DFB-Elf von Julian Nagelsmann (38) zwar spielerisch immer noch nicht überzeugen, feierte jedoch trotzdem einen schmeichelhaften 3:1-Erfolg gegen Nordirland. Die Fans ließen sich von der dürftigen Darbietung allerdings nicht abschrecken: Bis zu 9,46 Millionen Fußballfans wollten bei RTL sehen, ob die deutsche Nationalmannschaft nach der Niederlage gegen die Slowakei wieder siegen kann.

Und sie konnte - zumindest ergebnistechnisch. Das mühsam erkämpfte 3:1 im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2026 erreichte durchschnittlich 8,50 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 36,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch in den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen und 14- bis 49-jährigen Zuschauer und Zuschauerinnen holte das Länderspiel mit 42,2 bzw. 48 Prozent herausragende Werte. Damit erzielte die Übertragung in allen drei Zielgruppen die besten Länderspiel-Marktanteile des Jahres bei RTL, wie der Sender mitteilte.

Interesse nach Slowakei-Pleite gestiegen

Das gesteigerte Zuschauerinteresse zeigt deutlich die Nachwirkungen der peinlichen 0:2-Niederlage gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag. Dieses Spiel hatte in der ARD noch 7,47 Millionen Zuschauer erreicht - ein ordentlicher, aber nicht unbedingt überragender Wert für ein Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Marktanteil betrug 35,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 38,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Diskussion über das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Slowakei-Niederlage ließ das Interesse der Fans beim Nordirland-Spiel also offenbar spürbar ansteigen. Weiter geht es in der Gruppe A für Nagelsmann und Co. bereits am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg, am 13. Oktober folgt dann das Rückspiel gegen Nordirland in Belfast. Das Luxemburg-Spiel wird erneut im Ersten gezeigt, die Partie gegen Nordirland dann wieder bei RTL.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.