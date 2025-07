"Schützenfest": Drehstart für neuen "Tatort" mit Maria Furtwängler

Maria Furtwängler steht aktuell für einen neuen "Tatort" in Hannover und Hamburg vor der Kamera. In "Schützenfest" muss sie als Charlotte Lindholm einen rätselhaften Mord aufklären und gleichzeitig weitere Verbrechen verhindern.

Seit über einem Jahr war Maria Furtwängler (58) nicht mehr im Sonntagskrimi zu sehen - doch nun steht sie wieder vor der Kamera: Derzeit dreht der NDR in Hannover und Hamburg einen neuen "Tatort"-Fall mit ihr als Kommissarin Charlotte Lindholm. Unter dem Arbeitstitel "Schützenfest" laufen die Dreharbeiten noch bis zum 5. August.

Starbesetzung für "Schützenfest"

In der neuen Folge ermittelt Lindholm im Fall einer jungen Frau, die tot in einem See bei Hannover entdeckt wurde. Das Opfer hatte kurz vor seinem Tod noch einen mysteriösen Notruf bei der Polizei abgesetzt, der jedoch abrupt unterbrochen wurde.

An Furtwänglers Seite steht diesmal ein aufstrebendes Schauspieltalent: Luise von Stein (26), die 2024 den Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsdarstellerin erhielt. Außerdem übernimmt "Babylon Berlin"-Star Volker Bruch (45) die Rolle eines Verdächtigen. Verantwortlich für Buch und Regie ist das bereits mehrfach ausgezeichnete Duo Daniel Nocke und Stephan Krohmer.

Weiterer Lindholm-Fall schon abgedreht

Furtwänglers bisher letzter "Tatort"-Auftritt war im Februar 2024. Damals wurde mit "Geisterfahrt" ihr finaler gemeinsamer Ermittlungsfall mit Anaïs Schmitz (Florence Kasumba, 48) im Göttinger Team ausgestrahlt. Danach verabschiedete sich Lindholm aus der Universitätsstadt, um wieder zum Landeskriminalamt nach Hannover zu wechseln.

Der neue Lindholm-Fall wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt. Doch auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans vermutlich noch auf Maria Furtwängler im Einsatz freuen: Als ersten Fall zurück in Hannover drehte sie bereits im Oktober und November den "Tatort: Königin" (Arbeitstitel) im Alten Land bei Hamburg, in dem sie als Einzelgängerin den Mord an einem rumänischen Hofhelfer aufklären will.