Schon ab Dezember gibt es "Mulan" für Abonnenten von Disney+ "für lau"

Wer wenig Geld und viel Geduld hat, wird sich die Realverfilmung von "Mulan" schon ab Dezember ohne Aufpreis bei Disney+ ansehen können.

© 2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

© 2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Liu Yifei als furchtlose Mulan Hua

Wer ein Abo für den Streamingdienst Disney+ hat und sich beim anstehenden Film "Mulan" ein wenig in Geduld übt, kann 21,99 Euro sparen. Für diesen Aufschlag zusätzlich zum normalen Abo-Preis wird die Realverfilmung des von 1998 ab dem 4. September über einen VIP-Zugang abrufbar sein. Nun wurde allerdings , dass der Streifen genau drei Monate später, also ab dem 4. Dezember, auch für alle regulären Abonnenten zugänglich sein wird. Für einen Account bei Disney+ fallen 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr an.

Eigentlich hätte "Mulan" bereits Ende März dieses Jahres ins Kino kommen sollen. Doch dann legte die Corona-Pandemie weltweit die Film- wie Kinobranche lahm. Nach mehreren Versuchen, den Abenteuerfilm über die gleichnamige Titelheldin doch noch auf die Leinwand zu bringen, entschied man sich bei Disney schließlich dazu, den Film exklusiv auf dem hauseigenen Streamingservice zu veröffentlichen.