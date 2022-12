Schock-Moment bei "Schlag den Star": Joachim Llambi bricht sich bei Sturz mehrere Rippen

Am Samstagabend trat Joachim Llambi bei "Schlag den Star" gegen DJ Bobo an. Bei einem Spiel wurde der Spaß getrübt, denn der "Let's Dance"-Juror stürzte unglücklich auf seine Rippen. Dabei gingen wohl mehrere zu Bruch, wie er einen Tag später mitteilt.

Der deutsch-spanische Tanzshowjuror Joachim Llambi (58) und der Schweizer Musiker DJ Bobo (54) lieferten sich am Samstagabend (17.12.) bei "Schlag den Star" (ProSieben) ein Duell unter Gentlemen und auf Augenhöhe. Nach dem 13. Spiel, "Länder drehen", konnte der "Let's Dance"-Star die Show mit 63:28 Punkten für sich entscheiden.

Joachim Llambi verletzt sich bei "Schlag den Star": "Habe mir drei Rippen gebrochen"

Zuvor sorgte Llambi jedoch für den Schock-Moment der Show. Im vierten Spiel, dem "Eis-Penaltyschießen", stürzte er unglücklich auf seine Rippen. Doch er gab nicht auf und setzte seine Teilnahme fort. Der Unfall blieb nicht ohne Folgen, wie der "Let's Dance"-Juror am Sonntag (18. Dezember) via Instagram mitteilte. "Wünsche allen einen schönen vierten Advent. Leider habe ich mir drei Rippen gebrochen", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Das Fazit von Joachim Llambi und DJ Bobo

Während der Show ließ sich Joachim Llambi davon nichts anmerken. Der glückliche Gewinner resümierte nach seinem Sieg: "Es war ein super Abend. Die sofortige Betreuung, als ich mich zwei Mal auf die Rippe gelegt habe, war super. Tolles Team, perfekt organisiert. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich so zurückgekommen bin und durchgehalten habe, aber jetzt tut's richtig weh", gab er zu.

Auch für seinen Gegner war er voll des Lobes: "Mein Gegner, war der beste Gegner, den ich kriegen konnte. Nicht, weil ich gewonnen habe. Sondern, weil er ein absoluter Ehrenmann ist, immer fair. Mit DJ Bobo immer wieder gerne", schwärmt der "Let's Dance"-Star.

"Schlag den Star": Joachim Llambi (Foto) gewinnt gegen DJ Bobo. © ProSieben/Willi Weber

DJ Bobo verärgert: "Ich hätte gerne weiter gemacht"

DJ Bobo ärgerte sich über sich selbst: "Es war sehr intensiv. Gleich das erste Spiel hat uns beide platt gemacht. Man wusste keine Sekunde, was gleich passiert. Inklusive Unfall von Joachim auf dem Eis, inklusive Weihnachtsbäume mit dem Bagger aufbauen. Ich hatte endlich eine Baggerwette. Dass ich am Schluss dann so schnell abgegeben habe, hat mich am meisten selbst genervt. Ich hätte gerne weiter gemacht, aber bei den Ländern hat es nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe", so sein Fazit.

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star" am 4. Februar 2023 tritt Moderator Johannes B. Kerner (58) gegen Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) live auf ProSieben an.