Schock für TV-Fans: Vera Int-Veen verkündet Ende ihrer Fernsehkarriere

Traurige News für alle Fans von Vera Int-Veen: Die Moderatorin hängt ihre Fernsehkarriere an den Nagel. Das gab sie selbst auf Instagram bekannt.

Seit den 1990er Jahren ist Vera Int-Veen (54) aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Nun hat die Moderatorin jedoch das Ende ihrer TV-Karriere verkündet. "Ja, ich höre mit Fernsehen auf", erklärt sie auf Instagram. Was für viele Fans überraschend kommt, ist für Int-Veen nichts Neues: Die Entscheidung habe sie schon im vergangenen Jahr getroffen.

Wie geht es ohne sie nun mit dem RTL-Format "Schwiegertochter gesucht" weiter? Der Sender plane für dieses Jahr laut der Moderatorin ohnehin keine neue Staffel. "Ich denke, RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren", so Int-Veen. Vom Sender gibt es dazu bisher noch keine Stellungnahme.

Vera Int-Veens Pläne: Reisen mit ihrer Ehefrau

Auf die faule Haut legt sich Vera Int-Veen jedoch nicht: Die Moderatorin und ihre Ehefrau Christine, genannt Obi, hätten "genug zu tun". "Obi und ich stecken voller Ideen. Nur, weil man das eine nicht mehr macht, heißt das ja nicht, dass man gleich Rentner ist. Wir haben immer was zu tun, es gibt immer neue Projekte", erzählt Int-Veen. Das Paar will vor allem "viel reisen, jetzt wo das wieder nach und nach machbar ist". "Ich möchte schon noch einmal kreuz und quer durch die Welt", verrät die 54-Jährige ihre Pläne. So könne sie sich etwa vorstellen, die kalten Wintermonate in Asien zu verbringen.

Vera Int-Veen startete ihre TV-Karriere in den 1990er Jahren. Von 1996 bis 2006 moderierte sie die Sat.1-Talkshow "Vera am Mittag". Seit 2007 präsentierte sie die RTL-Formate "Schwiegertochter gesucht" und "Helfer mit Herz" (bis 2012).