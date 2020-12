Schlechte Quoten für das "Supertalent": Droht die Absetzung?

So miese Quoten hat die RTL-Show "Das Supertalent" noch nie geholt. Haben die Zuschauer keine Lust mehr auf Gesangstalente, Hundetrainer und Akrobaten? Wird der Sender 2020 den Schlussstrich ziehen und die Sendung mit Dieter Bohlen absetzen?

Wegen der erschwerten Corona-Produktionsbedingungen im Sommer strahlt RTL derzeit die Show "Das Supertalent" auch donnerstags aus - keine gute Idee, wenn man auf die Quoten blickt!

Wie reagiert RTL auf die schlechten Quoten bei "Das Supertalent"?

Gestern schauten so wenige Zuschauer zu, wie noch nie in der Geschichte der Sendung. "Das Supertalent", das schon am vergangenen Samstag im Quotentief steckte, ist aus Quotensicht eine Enttäuschung. Nur 2,32 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstag im Durchschnitt ein. Der bisherige Tiefstwert wurde nochmal um 380.000 unterboten, berichtet "DWDL".

Bei den 14- bis 49-Jährigen fielen die Zahlen nicht mehr, doch der Marktanteil lag nur bei 12,6 Prozent. Letztes Jahr holte man noch im Schnitt 18 Prozent (in seinen besten Zeiten teils über 40 Prozent).

Jury kommt nicht beim Publikum an

Wird RTL durchgreifen und "Das Supertalent" absetzen? Nein! Wie man der AZ versichert, wird es auch 2021 eine neue Staffel geben. Die AZ weiß: Die Jury wird aber nicht mehr aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall bestehen.