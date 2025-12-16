Schlager-Party live: ARD setzt Silvester-Show fort

Wegen großer Resonanz geht die ARD-Silvesterparty in die nächste Runde – mit Live-Auftritten von bekannten Schlagergrößen und internationalen Gästen.

Florian Silbereisen will bei seiner Silvestershow wieder etliche Sänger aus dem In- und Ausland begrüßen. (Archivbild)

München

Zum Jahresausklang will das Erste bei der Live-Sendung "Silvester-Schlagerbooom" wieder zahlreiche Sänger aus dem In- und Ausland präsentieren. Gastgeber Florian Silbereisen erwartet unter anderen Roland Kaiser, Maite Kelly, Heinz Rudolf Kunze, Nicole und die Band Unheilig mit ihrem Frontmann "Der Graf".

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete, soll auch Popsängerin Samantha Fox beim Publikum die Erinnerungen an die 1980er Jahre aufleben lassen. Weitere Gäste seien Howard Carpendale, Petro Basile, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg sowie Vincent Gross.

"Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant. Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird", sagte Silbereisen. Der Publikumsliebling hatte am letzten Abend des Jahres 2024 die Sendung erstmals präsentiert und gleich mit deutlichem Abstand die Einschaltquoten am Silvesterabend beherrscht. Die neue Sendung soll wieder live aus dem BMW Park in München übertragen werden.