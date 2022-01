"Schlag den Star": Viviane Geppert gewinnt knapp gegen Valentina Pahde

Moderatorin Viviane Geppert und Schauspielerin Valentina Pahde lieferten sich am Samstagabend ein spannendes Duell bei "Schlag den Star". Die Gewinnerin stand erst nach dem letzten Spiel fest.

Moderatorin Viviane Geppert (30) und "GZSZ"-Star Valentina Pahde (27) traten am Samstagabend (8. Januar) bei "Schlag den Star"(ProSieben) gegeneinander an. Die beiden Frauen lieferten sich ein spannendes Duell. Lange Zeit sah es so aus, als ob Pahde die Nase vorn hat und sich den Sieg holen wird. Doch ihre Konkurrentin zeigte Nerven.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Geppert holte gegen Ende des Abends auf. In Spiel 13 konnte sie sogar die Führung übernehmen. Im 14. Spiel wehrte Pahde noch einmal einen Matchball ab und ging hauchdünn mit 53:52 in Führung. Doch im finalen Match "Hürdenlauf", bei dem die Kandidatinnen über eng gestellte Hürden steigen mussten, setzte sich Geppert durch. Bei einem Stand von 2:2 entschied sie den letzten entscheidenden Durchgang mit schnelleren Beinen für sich und durfte sich am Ende über das Preisgeld von 100.000 Euro freuen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert