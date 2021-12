"Schlag den Star": Valentina Pahde tritt gegen Viviane Geppert an

"GZSZ" trifft auf "taff": Valentina Pahde und Viviane Geppert duellieren sich Anfang des kommenden Jahres bei "Schlag den Star".

Am vergangenen Samstagabend (18. Dezember auf ProSieben) haben sich Ruth Moschner (45) und Alexander Herrmann (50) noch ein spannendes Rennen geliefert, das die Moderatorin am Ende für sich entscheiden konnte. Jetzt steht bereits das nächste Promi-Duell für "Schlag den Star" fest: Schauspielerin Valentina Pahde (27) und Moderatorin Viviane Geppert (30) werden den Anfang machen und in der ersten Ausgabe des kommenden Jahres gegeneinander antreten. Die Live-Show wird am 8. Januar ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein.

Pahde ist vor allem für ihre Rolle der Sunny Richter in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, die sie seit Januar 2015 innehat. Geppert moderiert seit Januar 2016 die beliebten ProSieben-Boulevardmagazine "taff" und "red! Stars, Lifestyle & More".