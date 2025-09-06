"Schlag den Star": Sven Hannawald tritt gegen Jan Ullrich an

Jan Ullrich trifft auf Sven Hannawald: In der Oktober-Ausgabe von "Schlag den Star" kommt es zum Sportlegenden-Duell. Für Ullrich ist es eine Premiere, Hannawald feiert dagegen ein Comeback.

Während die Zuschauer gespannt auf das erste Mutter-Sohn-Duell zwischen Verona (57) und Diego Pooth (21) und Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) am heutigen Samstagabend (20:15 Uhr, ProSieben) warten, steht schon die nächste Promi-Paarung für "Schlag den Star" fest. Ende Oktober messen sich zwei echte Sportlegenden, wie spot on news erfuhr. Jan Ullrich (51) und Sven Hannawald (50) wagen sich an die Herausforderung.

Comeback für Skisprunglegende Sven Hannawald

Für Ex-Radprofi Ullrich ist es der erste Auftritt bei der Show, Skisprunglegende Hannawald hingegen kehrt nach mehr als zwölf Jahren zurück. Im Juli 2013 trat er noch gegen einen Nicht-Promi an und holte den Sieg. Unterstützt wurde der Kandidat damals noch von Stefan Raab (58), der "Schlag den Star" 2009 als Ableger von "Schlag den Raab" ins Leben rief. Nun stellt sich Hannawald erstmals einem prominenten Gegner.

Wer gewinnt bei Pooths vs. Ochsenknechts?

Mit Jan Ullrich gegen Sven Hannawald wartet in der nächsten "Schlag den Star"-Ausgabe wieder ein klassisches 1:1-Duell. Zuletzt gab es verstärkt Zweierduelle zu sehen, wie etwa das heutige Mutter-Sohn-Duell Pooths gegen Ochsenknechts. Promi-Spross Diego zeigte sich vorab gelassen. Die Chance auf einen Sieg gegen die Ochsenknechts könne er nur schwer einschätzen, erklärte er spot on news. "Was ich weiß, ist, dass meine Mutter und ich ein sehr gutes Team sind. Ob es reicht, werden wir sehen. Ich mache mir da keinen Druck und freue mich einfach auf die Challenge."

Auch Ehepaare und Schwestern traten schon an

Auch Ehepaare stellten sich bereits der Herausforderung - etwa Annemarie und Wayne Carpendale gegen Anna-Maria Ferchichi und Bushido oder Detlef Soost und Kate Hall gegen Eko Fresh und Sarah Bora. Im Juni 2025 gab es auch ein Schwestern-Duell: Davina und Shania Geiss gegen Lilli und Luna Schweiger.

Das Spielkonzept bleibt jedes Mal gleich. Die Gegner treten in bis zu 15 verschiedenen Spielen gegeneinander an und kämpfen um 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel (55) führt durch die Show, Ron Ringguth (59) kommentiert.