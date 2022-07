"Schlag den Star": Motsi Mabuse nimmt es mit Laura Karasek auf

Das nächste Duell steht fest: Motsi Mabuse und Laura Karasek treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Die neue Ausgabe ist Ende Juli auf ProSieben zu sehen.

Am Samstagabend (2. Juli) haben sich die beiden Fußballstars Robin Gosens (27) und Rúrik Gíslason (34) noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, bei dem am Ende der Inter-Mailand-Kicker den großen Sieg einfuhr. Jetzt hat ProSieben bereits die nächsten prominenten Teilnehmerinnen für die kommende Ausgabe von "Schlag den Star" angekündigt: Motsi Mabuse (41) tritt gegen Laura Karasek (40) an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nächste Ausgabe schon in wenigen Wochen

Die nächste Show wird laut einer Pressemitteilung am 23. Juli ab 20:15 Uhr live auf ProSieben zu sehen sein. Mabuse ist vor allem als humorvolle Jurorin der RTL-Tanzshow "Let's Dance" bekannt, seit 2011 bewertet sie dort die Tänze der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Karasek, Tochter des berühmten Literaturkritikers und Autors Hellmuth Karasek (1934-2015), ist besonders als Autorin und Moderatorin bekannt. Unter anderem führte sie durch die VOX-Doku "7 Töchter", mit "Zart am Limit" hatte sie auf ZDFneo ihre eigene Talkshow. Zudem war sie Anfang 2021 in "Das Traumschiff: Seychellen" zu sehen.