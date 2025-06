"Schlag den Star": Die Geissens besiegen die Schweiger-Schwestern

Die Reality-Stars Shania und Davina Geiss haben sich bei "Schlag den Star" gegen die Schauspielerinnen Lilli und Luna Schweiger durchgesetzt.

In der ProSieben-Show "Schlag den Star" haben sich am Samstagabend die Reality-Stars Shania (20) und Davina (22) Geiss den Sieg geholt. Sie setzten sich gegen die Schauspielerinnen Lilli (26) und Luna (28) Schweiger durch und sicherten sich die Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Moderator Matthias Opdenhövel (54) führte durch den Abend, Ron Ringguth (59) kommentierte das Geschehen.

Prominente Familien fieberten im Publikum mit

Auch im Publikum waren prominente Gesichter zu sehen. Die Familien der Schwesternpaare unterstützten diese vor Ort. Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (61) erschien mit Ex-Ehefrau Dana (57) und verriet, dass er wahrscheinlich aufgeregter sei als seine beiden Töchter.

Unternehmer und TV-Star Robert Geiss (61), bekannt aus der Reality-Show "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", kam unterdessen mit Schwester Martina zu der Spielshow. Ehefrau Carmen (60) war nicht mit dabei, was ihr Ehemann gewohnt flapsig so erklärte: "Einer muss ja heute noch arbeiten, deshalb habe ich die Carmen zum Arbeiten geschickt."

Freude bei der Familie Geiss nach dem Sieg

Im Duell der prominenten Schwestern mussten sich diese dann in Spielen wie "Hüpf-Fußball", "Seilspringen" oder dem Klassiker "Blamieren oder Kassieren" beweisen. Am Ende sicherten sich die Geiss-Schwestern Davina und Shania den Sieg und konnten über den Geldkoffer mit 100.000 Euro jubeln. mit seinen Töchtern: "Ich bin sehr stolz auf meine Kinder", schrieb der Reality-TV-Star zu Aufnahmen aus der Show, auf denen der Moment zu sehen ist, in dem sich seine Töchter den Sieg sicherten. Vom Geiss-Nachwuchs selbst heißt es unter anderem in einer Story auf Instagram: "Was für eine mega Show, war definitiv nicht einfach, aber haben es geschafft, danke an alle, die uns unterstützt haben."