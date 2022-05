Sat.1-Show "Paar Wars" wird unbenannt in "Paar Love"

In der Sat.1-Show "Paar Wars" treten drei Paare gegeneinander an - welches sich am besten kennt, gewinnt das Preisgeld. Aufgrund der aktuellen Weltlage wird die Show mit Ralf Schmitz nun aber unbenannt.

09. Mai 2022 - 16:45 Uhr | (mia/spot)

Ralf Schmitz hat seine Show umbenannt - nun läuft sie unter dem Namen "Paar Love". © Sat.1/Boris Breuer

Die Ralf-Schmitz-Show "Paar Wars" bekommt einen neuen Namen: Wie Sat.1 bekannt gibt, soll die Unterhaltungsshow aufgrund der aktuellen Weltlage ab 2022 "Paar Love" heißen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Make love, not war! Moderator Schmitz (47) erklärt den Hintergrund der Umbenennung: "Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die 'War' im Titel trägt. Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: 'Make love, not war!'" In der Show unterziehen sich drei Paare den Beziehungstests von Ralf Schmitz. Die beiden Paare, die sich am besten kennen, kommen ins Finale. Dort haben sie die Möglichkeit, als Siegerpaar 100.000 Euro zu gewinnen. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel beginnen Ende Mai. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de