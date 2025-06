Sarah Michelle Gellar: Kehren im "Buffy"-Reboot tote Figuren zurück?

Wohl noch in diesem Jahr sollen die neuen "Buffy"-Folgen gedreht werden. Sarah Michelle Gellar heizte nun die Vorfreude aller Fans an. Wird es mit quasi allen Hauptfiguren - lebendige wie tote - ein Wiedersehen geben?

Totgeglaubte leben länger - das trifft im Fall der Mystery-Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" doppelt und dreifach zu. Die Serie, einst vom inzwischen in Ungnade gefallenen Joss Whedon (61) erschaffen, ließ zahlreiche Charaktere aus dem Jenseits zurückkehren und wird bald selbst in Form einer Neuauflage von den TV-Toten auferstehen. Sarah Michelle Gellar (48), die in allen sieben Staffeln die titelgebende Vampir-Killerin mimte, kehrt hierfür in ihre Paraderolle zurück und schürte nun die Hoffnung aller Fans, dass es noch zahlreiche weitere Wiedersehen geben wird - mitunter auch von Charakteren, die in der Originalserie bislang als verstorben galten.

Im Rahmen des Filming Italy Sardegna Festivals auf Sardinien verriet Gellar, die auch als Produzentin der neuen Folgen fungiert, dass es ihr Traum sei, "alle Verstorbenen zurückzubringen" - sofern sich das organisch in die Geschichte einbinden ließe. Das große Ziel sei es, "ein Gleichgewicht zwischen neuen und alten Figuren zu finden". Im Zentrum der Handlung wird eine neue Generation an Dämonenjägern stehen, Gellar werde folglich eher eine Nebenrolle als Mentorin innehaben.

Nicht jeder kann zurückkehren

Mit Gastauftritten von Anthony Stewart Head (Wächter Rupert Giles), Alyson Hannigan (Hexe Willow Rosenberg) oder David Boreanaz (Vampir Angel) darf also gerechnet werden. Kein Happy End hatte die Original-Serie unter anderem für Buffys Mutter Joyce Summers (Kristine Sutherland) und Xanders Freundin Anya Jenkins (Emma Caulfield) parat. Sie wären zwei der Figuren, die zunächst aus dem Jenseits zurückkehren müssten. Fanliebling (und Billy-Idol-Lookalike) Spike, dargestellt von James Marsters, starb zwar ebenfalls den Heldentod im "Buffy"-Finale. Er wurde jedoch bereits beim Ableger "Angel" und sehr zur Freude der Fanbase wiederbelebt.

Auf eine Rückkehr müssen die Anhänger der Serie leider definitiv verzichten: Schauspielerin Michelle Trachtenberg, die Buffys kleine Schwester Dawn verkörperte, verstarb im Februar dieses Jahres im Alter von nur 39 Jahren. Als Todesursache wurden später Komplikationen aufgrund ihrer Diabetes-Erkrankung angeführt.

e, soll Nachwuchstalent Ryan Kiera Armstrong (15) die Hauptrolle in dem Reboot von "Buffy" übernehmen und die "neue Jägerin" werden. Armstrong ist durch ihre Rolle als Fern in "Star Wars: Skeleton Crew" bekannt geworden. Auch in "Black Widow", "American Horror Story" und "Firestarter", einer Adaption von Stephen Kings Roman "Feuerkind", war sie bereits zu sehen. In den kommenden Monaten sollen die Dreharbeiten zur Neuauflage erfolgen.