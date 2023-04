Sarah Engels verstärkt das Rateteam von "The Masked Singer"

Sängerin Sarah Engels ergänzt im Halbfinale von "The Masked Singer" das feste Rateteam der Sendung. Das hat der Sender ProSieben heute bekannt gegeben.

Sarah Engels konnte "The Masked Singer" bereits einmal gewinnen.

Sängerin Sarah Engels (30) ist der nächste Gast im Rateteam von "The Masked Singer". Im anstehenden Halbfinale am Samstag, dem 29. April, nimmt die 30-Jährige neben den festen Größen Rea Garvey (49) und Ruth Moschner (47) Platz, wie der Sender ProSieben auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Musik-Rateshow bekannt gegeben hat.

"Wer könnte das Rateteam besser ergänzen als jemand, der selbst schon unter einer Maske steckte?", . Engels hatte im Herbst 2020 an der dritten Staffel der ProSieben-Sendung teilgenommen, und diese am Ende auch gewonnen. Nun ist es an ihr herauszufinden, welche Prominenten unter den Kostümen stecken.

Diese Masken sind vor dem Halbfinale noch dabei

Vor dem Halbfinale von "The Masked Singer" sind aktuell noch die Kostüme Diamantula, Frotteefant, Igel, Schuhschnabel und Toast im Rennen. Enttarnt wurden bereits Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (52) als Seepferdchen, Sängerin Marianne Rosenberg (68) als Pilz, Moderator Daniel Boschmann (42), der unter der Waschbär-Maske steckte, sowie Loos' Ehemann Jan Josef Liefers (58) alias das Känguru.