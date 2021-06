Sarah Connor soll neuer Coach bei "The Voice of Germany" werden

Nach einigen Abschieden auf den roten Stühlen von "The Voice of Germany" soll die Neubesetzung bereits feststehen: Sarah Connor soll in der elften Staffel mit drei musikalischen Kollegen die neue Coaching-Front bilden.

Sarah Connor (41) könnte schon bald Teil einer erfolgreichen TV-Show werden: , wird die Sängerin im roten Stuhl von "The Voice of Germany" Platz nehmen und als Coach auf die Suche nach den besten Gesangstalenten gehen.

Zudem wird berichtet, dass Johannes Oerding (39), der zuletzt als "Sing meinen Song"-Gastgeber fungierte, zum Musikformat stoßen könnte. Neben den beiden sollen Mark Forster (38, Au revoir") und Nico Santos (28, "Rooftop") ihr Comeback in der ProSiebenSat.1-Show feiern.

Der Sender hat die Neubesetzung noch nicht bestätigt. "Wer in diesem Jahr auf den Stühlen sitzt, werden ProSieben und Sat.1 zum Start der Show-Aufzeichnungen im Sommer mitteilen", erklärt eine Sendersprecherin auf Nachfrage von spot on news. Die Dreharbeiten würden in den nächsten Wochen beginnen und die Ausstrahlung sei wie immer für den Herbst geplant.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Abschiede bei "The Voice"

Bestätigt sind in jedem Fall vier Abschiede im "The Voice"-Universum: Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (41, "Meine Welt"), Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (36, "Laut gedacht"), Sänger Rea Garvey (48, "Wild Love") und Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber (45, "Hollywood Hills") legen eine Pause ein. Sie waren alle in der vergangenen Jubiläumsstaffel zu sehen und bildeten jeweils einen Doppel-Stuhl. Das gab der Sender Sat.1 am 9. Juni bekannt.