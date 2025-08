Saison 2025/26: Hier laufen die Bundesliga-Übertragungen

Die neue Bundesliga-Saison bringt große Veränderungen bei den TV-Übertragungen: Sky übernimmt das Freitagsspiel von DAZN, dafür wandert die beliebte Samstagskonferenz zur Konkurrenz. RTL steigt neu als Free-TV-Partner für die 2. Bundesliga ein.

Am 1. August startet die 2. Bundesliga mit dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC (20:30 Uhr) in die neue Saison. In der Bundesliga geht es am 22. August mit dem FC Bayern München gegen RB Leipzig los. Und es gibt gute Nachrichten für alle Fußballfans ohne Pay-TV-Abo: In der kommenden Saison 2025/26 gibt es weiterhin kostenlosen Bundesliga-Fußball im Free-TV, auch wenn die meisten Live-Spiele hinter der Bezahlschranke bleiben.

Freitagsspiele

Sat.1 behält auch in dieser Saison seine Rolle als wichtigster Free-TV-Partner. Der Sender überträgt mehrere : Das Saisoneröffnungsspiel der Bundesliga und 2. Liga sowie Freitagspartien am letzten Spieltag vor der Winterpause und am ersten Spieltag nach der Winterpause. Außerdem gibt es den Franz-Beckenbauer-Supercup (16. August), also das traditionelle Duell zwischen Meister und Pokalsieger sowie alle Relegationsspiele für die Ligen frei empfangbar.

Im Pay-TV zeigt Sky (via Sky/WOW) ab der Saison 2025/26 weiterhin alle Freitagsspiele der 2. Bundesliga um 18:30 Uhr, übernimmt aber auch die Partien der Bundesliga um 20:30 Uhr. Das ist eine Neuerung, denn bisher lag das Freitagsspiel bei DAZN.

Neu ist auch die Freitagabend-"Sportschau" ab 23:10 Uhr im Ersten: Dort werden alle Zusammenfassungen des jeweiligen Freitagsspiels aus der Bundesliga und 2. Liga gezeigt.

Samstagsspiele

Eine große Veränderung gibt es auch bei den Samstagsspielen. Sky überträgt jetzt alle Spiele der Bundesliga um 15:30 Uhr einzeln sowie das Topspiel um 18:30 Uhr. Streamingdienst DAZN übernimmt ab der Saison 2025/26 hingegen die beliebte Konferenz um 15:30 Uhr von der Konkurrenz.

Die Partien der 2. Bundesliga um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr gibt es weiterhin bei Sky - und das spätere Spiel ab dieser Saison neu zusätzlich auch kostenlos bei RTL.

Die ARD behält die "Sportschau" am Samstagabend um 18:30 Uhr, die Zusammenfassungen der 15:30-Uhr-Spiele und des Freitagsspiels zeigt. Das ZDF zeigt weiterhin das "Sportstudio" am Samstagabend mit Zusammenfassungen aller Samstagsspiele inklusive des 18:30-Uhr-Topspiels.

Sonntagsspiele

Bei den Sonntagsspielen bleibt alles weitgehend beim Alten: DAZN überträgt alle Duelle der Bundesliga. Je nach Spieltag können das bis zu drei Live-Begegnungen sein - um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und in 15 Fällen pro Saison auch um 19:30 Uhr.

Die Spiele der 2. Bundesliga um 13:30 Uhr zeigt Sky. Eine Besonderheit gibt es allerdings wieder wegen der Kooperation mit RTL: An einzelnen Sonntagen wird die jeweilige Zweitliga-Konferenz auch im Free-TV übertragen, unter anderem direkt am 3. August.

Englische Wochen

Alle Partien der Bundesliga dienstags und mittwochs sowie das Topspiel um 20:30 Uhr am Donnerstag in sogenannten "Englischen Wochen" überträgt ebenfalls Sky im Einzelspiel. DAZN zeigt die Konferenzen.

Wer die Spiele verpasst hat, kann sich auch digital auf Highlight-Clips freuen: RTL+ zeigt ab der Saison 2025/26 die Zusammenfassungen aller 617 Spiele der beiden Ligen, der Relegation sowie des Supercups direkt nach Abpfiff. Frei abrufbare Clips ohne Bezahlung gibt es ab Montag vom ZDF.