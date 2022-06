"RTL Turmspringen": Diese Promis wagen den Sprung in die Tiefe

Am 3. Juni steigt das große "RTL Turmspringen". Dabei treten Stars in einem Einzelwettbewerb und einem Synchronwettbewerb gegeneinander an. Diese Promis wagen den Sprung ins kalte Nass.

03. Juni 2022 - 15:10 Uhr | (jom/spot)

Das "RTL Turmspringen" wartet mit einem Moderatoren-Trio auf. © RTL / Markus Hertrich

Am 3. Juni feiert RTL mit dem "RTL Turmspringen" Premiere. Von 2004 bis 2015 lud Stefan Raab (55) Promis zu seinem "TV total Turmspringen" bei ProSieben, jetzt produziert er das Live-Event mit Raab TV für den Konkurrenzsender. Ab 20:15 Uhr wird der Wettbewerb aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin übertragen. Diese Prominente treten im Einzel- oder Synchronwettbewerb an. Reality-TV trifft auf Sport Unter anderem werden sich einige Reality-TV-Stars beweisen müssen. Der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlović (27) wird sich ins Wasser wagen, ebenso "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Elena Miras (30) und der erste "Prince Charming" Nicolas Puschmann (31). Zum Kandidatenfeld gehören auch die ehemaligen "Bachelor" Paul Janke (40) und Dominik Stuckmann (30) sowie "Bachelor"- und Dschungelcamp-Kandidatin Linda Nobat (27). Auch die Moderatorinnen Lola Weippert (26) mit Schwester Charlotte Weippert, Bella Lesnik (40) und Angela Finger-Erben (42) sind mit dabei. Entertainer Knossi (35), die Sänger Marc Terenzi (43) und Jay Khan (40) und die "GZSZ"-Stars Felix von Jascheroff (39) und Felix van Deventer (25) sind ebenfalls mit von der Partie. Und auch einige Sportler werden antreten und es den Promis sicher nicht leicht machen. Mit dabei sind Sportkletterer Moritz Hans und Extremsportlerin Stefanie Edelmann, beide bekannt aus "Ninja Warrior", Ex-Leichtathlet Mathias Mester (35), der ehemalige Kunstturner Philipp Boy (34), Ex-Handballer Pascal Hens (42) und die frühere Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (41). Der ehemalige Fußballprofi und Kult-Dschungelcamper Thorsten Legat (53) fällt aufgrund eines schmerzvollen Trainingsunfalls für das "RTL Turmspringen" aus. Die Moderation übernimmt das eingespielte "Ninja Warrior"-Trio Frank Buschmann (57), Jan Köppen (39) und Laura Wontorra (33).