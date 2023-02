RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet mit gewohnt starken Quoten

Die 16. Staffel von "Let's Dance" ist am Freitag gewohnt quotenstark gestartet. Beim ersten Auftritt der neuen Paare in der RTL-Tanzshow schalteten am Abend im Schnitt fast vier Millionen Menschen ein. Das bekam auch die Konkurrenz merklich zu spüren.

Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" hat zum Start der 16. Staffel gewohnt starke Quoten eingefahren. Die erste Ausgabe fesselte im Schnitt 3,97 Millionen Menschen an den Bildschirm. Das entsprach um 20:15 Uhr einem Marktanteil von 15,9 Prozent. In der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre sprang sogar der Tagessieg heraus: Davon schalteten allein rund 1,30 Millionen Zuschauer ein, was einen Marktanteil von 22,7 Prozent bedeutete.

Zum Vergleich: Beim Auftakt im Vorjahr waren es in dieser Gruppe 1,39 Millionen Menschen, ein Marktanteil von damals 21,3 Prozent. Insgesamt waren 2022 durchschnittlich 4,38 Millionen dabei, was einem Marktanteil von 16,1 Prozent entsprach.

So lief der Start der 16. Staffel "Let's Dance"

Auch in der neuen Staffel bewertet die Jury aus Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41) und Jorge González (55) wieder 14 Tanzpaare, jedes Jury-Mitglied kann 1 bis 10 Punkte vergeben. Model Anna Ermakova (22) und ihr Profi-Tanzpartner Valentin Lusin (35) fuhren am Freitagabend mit 23 Punkten die bisherige Höchstwertung ein. Damit erlangten sie ein Direktticket für die nächste Ausgabe, das vor dem Ausscheiden schützt. Die 22-jährige Tochter von Boris Becker (55) ist auch die jüngste Teilnehmerin im Feld.

Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) wurden dahinter für ihre Performances mit je 19 Punkten belohnt. Comedian Abdelkarim (41) und Influencerin Julia Beautx (23) gehörten zum Start zu den Enttäuschungen.

RTL-Show tanzt "heute-show" schwindelig

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Am Staffelstart von "Let's Dance" biss sich auch die beliebte "heute-show" quotentechnisch die Zähne aus. Nur 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die ZDF-Satire, was einem Marktanteil von 14,2 Prozent entsprach. Von den 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 830.000 Menschen ein, also 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.