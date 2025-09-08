RTL streicht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wegen Basketball-EM

Am 10. September gibt es bei RTL kein "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Der Sender räumt den Sendeplatz für die Übertragung der Basketball-EM frei.

Fans der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" haben das Nachsehen: Wie der Sender am Montag mitteilt, fällt die Ausstrahlung der Folge 8.354 "Herzensbrecher" am Mittwoch (10. September) aus.

RTL startet stattdessen ab 19:40 Uhr die Übertragung der Viertelfinal-Partie zwischen Deutschland und Slowenien - rund um NBA-Superstar Luka Dončić (26) - bei der FIBA EuroBasket 2025. Auch die aktuelle Folge der investigativen Comedyshow "Mario Barth deckt auf!" muss ab 20:15 Uhr dem Live-Sport an diesem Mittwoch weichen. Das reguläre Programm setzt RTL nach dem Spiel um 22:30 Uhr mit "stern TV" fort.

Deutsches Basketballteam gilt als Mitfavorit

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft setzte sich am Samstag mit einem 85:58-Erfolg im Achtelfinale gegen Portugal durch. Der amtierende Weltmeister gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel.

Neben Kapitän Dennis Schröder (31) ist das Team gespickt mit aktiven und ehemaligen NBA-Spielern, darunter zum Beispiel Tristan da Silva (24), Franz Wagner (24), Daniel Theis (33) oder Isaac Bonga (25).