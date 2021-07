RTL-Reporterin Susanna Ohnen beurlaubt: HIlfsaktion nach Flut wohl Fake

Nach der Flut im Westen Deutschland packte RTL-Moderatorin Susanna Ohlen mit an. Doch jetzt zeigt ein Twitter-Video ganz andere Szenen.

22. Juli 2021 - 16:51 Uhr | csc

"Aufräumarbeiten nach Flut: RTL-Moderatorin Susanna Ohlen packt in Bad Münstereifel mit an." So lautete der Titel einer Reportage bei RTL.de nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands vergangene Woche.

Die Reporterin zeigte ihre tatkräftige Unterstützung für die Betroffenen in der Eifel. Doch nun kommt raus: Die Hilfsaktion der RTL-Journalistin war wohl Fake, der Dreck stammt zumindest nicht (nur) von harter Aufräumarbeit.

Video von "Schmink-Aktion" kursiert bei Twitter

Das soll ein Video beweisen, das derzeit bei Twitter die Runde macht. Darauf zu sehen: Susanna Ohlen, Moderatorin von "Guten Morgen Deutschland", wie sie sich selbst Schlamm ins Gesicht schmiert. Gefilmt hat das ganze eine Person, die vermutlich in einem höheren Stockwerk eines Hauses steht.

Fake-Aktion bei Flut: RTL reagiert

Der Sender reagierte bereits auf das Video und antwortete wie folgt: "Das Vorgehen unserer Reporterin widerspricht eindeutig journalistischen Grundsätzen und unseren eigenen Standards. Wir haben sie daher direkt am Montag, nachdem wir davon erfahren haben, beurlaubt."

RTL hat die Reportage von Susanna Ohlen mittlerweile gelöscht, der Link läuft ins Leere. Die 39-Jährige hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.