"Rosenheim-Cops": So stellt sich Marisa Burger ihren Abschied vor

Seit 2002 war sie als schlagfertige Sekretärin Miriam Stockl bei den "Rosenheim-Cops" dabei: Nun gibt es erste Details zum Serienausstieg von Marisa Burger und einen Starttermin ihrer finalen Staffel.

Der Abschied rückt näher: Marisa Burger (52) verlässt nach 25 Jahren in der Rolle der schlagfertigen Sekretärin Miriam Stockl die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Bereits im Frühjahr 2025 hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie die Serie nach der aktuellen Staffel auf eigenen Wunsch verlassen wird. Nun gibt es erste Details zum Zeitplan und zu der Frage, wie ihre Figur verabschiedet werden soll.

Wie das ZDF nun mitgeteilt hat, startet die Vorabendserie mit ihrer 25. Staffel im Herbst 2025. Ab dem 30. September laufen 21 neue Folgen in der ZDF-Mediathek und der App, im linearen TV ab dem 7. Oktober, immer dienstags um 19:25 Uhr.

Wer ersetzt Marisa Burger bei den "Rosenheim-Cops"?

Wie die beliebte Darstellerin das Format verlassen wird, steht nach wie vor nicht fest. Auf die Frage, wie sie sich Stockls Abschied vorstellt, antwortete Marisa Burger lediglich: "Mit Würde". Die Ausstiegsfolge sei "noch in der Entwicklung", bestätigte das ZDF der "Abendzeitung München". Klar ist inzwischen nur: Die Figur "Frau Stockl" wird nicht nachbesetzt.

Wer künftig auf dem Platz der dienstältesten Polizeisekretärin sitzt, bleibt offen. Burger selbst hält sich mit Namen zurück. erklärte sie lediglich, sie wünsche sich "jemanden, der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe". In Fankreisen fällt dennoch immer wieder ein Name: Younes Tissinte. Der Schauspieler war bereits als Urlaubsvertretung von Miriam Stockl im Einsatz - in der Rolle des Kfz-Mechanikers Dominik Meis.

So soll es mit dem Format weitergehen

Auch wenn sich die Serie in der 25. Staffel von einem ihrer prägenden Gesichter verabschiedet, gab das ZDF bereits im Juni mit Blick auf die Zukunft Entwarnung: Das Format soll weiterlaufen. "Die 'Rosenheim-Cops' sind die erfolgreichste Vorabendserie des ZDF und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich voraussichtlich noch auf viele neue Folgen freuen", so der Sender.

Neben Marisa Burger sind wieder mit dabei: Dieter Fischer (Anton Stadler), Igor Jeftić (Sven Hansen), Baran Hêvî (Kilian Kaya), Michaela Weingartner (Julia Beck), Anastasia Papadopoulou (Dr. Elena Dimos), Karin Thaler (Marie Hofer), Alexander Duda (Polizeidirektor Achtziger), Paul Brusa (Daniel Donato), Sarah Thonig (Christin Lange), Ursula Maria Burkhart (Marianne Grasegger) und Christian K. Schaeffer (Jo Caspar). Und auch Max Müller alias Polizeihauptmeister Michi Mohr bleibt trotz jüngster Gerüchte an Bord.