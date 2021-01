Robert De Niro und John Boyega heuern bei Netflix-Film an

Aufgehender Stern trifft auf Altmeister: Robert De Niro und "Star Wars"-Star John Boyega sollen für den Netflix-Film "The Formula" verpflichtet worden sein.

Hollywood-Urgestein Robert De Niro (77, ) und "Star Wars"-Star John Boyega (28) machen für den Streaming-Anbieter Netflix gemeinsame Sache. Die beiden Schauspieler werden unter der Regie von Gerard McMurray ( ) einen Streifen namens "The Formula" drehen. Demnach soll McMurray dabei Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in Personalunion sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Film soll sich um einen Formel-1-Fahrer drehen, der dazu gezwungen wird, den Fluchtfahrer zu spielen, um seine Familie zu schützen. Weitere Details über den Plot oder einen möglichen Erscheinungstermin sind nicht bekannt.

Für De Niro wäre es der zweite Film, der für Netflix entsteht. 2019 war der 77-Jährige in Martin Scorseses (78) Gangster-Epos "The Irishman" zu sehen. John Boyega erlangte durch seine Rolle als Finn in der jüngsten weltweite Bekanntheit.