Ridley Scott tüftelt an Serien zu "Blade Runner" und "Alien"

Zwei Science-Fiction-Meisterwerke von Ridley Scott könnten uns bald schon als TV-Serien unterhalten: "Alien" und "Blade Runner". Laut dem Regisseur sind die Pläne für beide Adaptionen schon weit fortgeschritten.

Sir Ridley Scott wird am 30. November bereits 84 Jahre alt. Das hält den britischen Filmregisseur aber nicht davon ab, ein Projekt nach dem nächsten in Angriff zu nehmen. , hat Scott im Gespräch mit der BBC nun bestätigt, dass er an einer Serien-Umsetzung seiner beiden Kultfilme "Alien" und "Blade Runner" arbeitet.

Für beide Live-Action-Serien seien schon die Pilotfolgen geschrieben. Und auch die Geschichten, die sich in den jeweiligen Sci-Fi-Settings entspinnen sollen, stehen demnach weitestgehend fest. Sowohl bei "Alien" als auch bei "Blade Runner" ist laut Scott eine Staffel mit zehn Episoden à eine Stunde Laufzeit angedacht. Ob es darüber hinaus auch Pläne für weitere Staffeln gibt oder es sich in beiden Fällen um abgeschlossene Miniserien handeln soll, steht bislang noch nicht fest.

Auch im Kino präsent

Dass die Chance auf eine "Alien"-Serie besteht, drang laut "Variety" schon im Dezember 2020 an die Öffentlichkeit. Damals hieß es, es würde sich um "die erste 'Alien'-Story handeln, die sich auf der Erde zuträgt." Dass auch "Blade Runner" in eine Serie adaptiert werden soll, ist hingegen neu.

Auch auf der Leinwand ist Ridley Scott derzeit in aller Munde. Sein Mittelalter-Film "The Last Duel" mit Matt Damon (51) und Adam Driver (38) startete im Oktober in den deutschen Kinos. Bereits am 2. Dezember kehren Scott und Driver mit "House of Gucci" in die Kinosäle zurück. Der Schauspieler schlüpft darin in die Rolle des ermordeten Maurizio Gucci, Lady Gaga (35) verkörpert dessen Ehefrau Patrizia Reggiani.