Rick & Morty: Im Sommer soll die neue Staffel starten

Fans von "Rick & Morty" werden schwer verwöhnt: Die fünfte Staffel steht bereits in den Startlöchern, wie Adult Swim verrät. Demnach werden Großvater Rick und sein Enkel Morty ab dem Sommer wieder das Weltall und diverse Parallelwelten unsicher machen.

Schon diesen Sommer wird die neue Staffel von ausgestrahlt. Adult Swim hat einen sowie die Information, dass diese ab dem 20. Juni zu sehen sein wird, veröffentlicht. Den 20. Juni erklärte der Sender sogleich zum "Rick & Morty"-Day. Dieser wird mit Sneak Peeks, Behind-the-Scenes-Material und Überraschungen im TV, Digital und auf Social Media begangen werden und die globale Premiere der neuen Staffel einleiten.

Worum geht es in Staffel fünf?

Was in der neuen Staffel passieren wird ist trotz des zweiminütigen Trailers, in dem sich eine absurde Szene an die andere reiht, nicht auszumachen. Ein paar Hinweise: Ein "merkwürdiger, notgeiler Meeres-Mann" in einer Oktopus-Kutsche. Irgendeine Spezies außerhalb der Vorstellungskraft, die Rick verärgert hat. "Blade"-Zitate, eine haushohe Gottesanbeterin, die die Stadt zerlegt, heftige Verfolgungsjagden mit Raumschiffen durchs All, grüne aggressive Aliens (?) in Raumanzügen - und so weiter. Klar scheint nur, dass in der neuen Staffel nicht nur Rick und Morty die verrückten Abenteuer erleben, sondern vermehrt die ganze Familie dabei ist.

In Deutschland ist die Serie ab dem 21. Juni auf TNT Comedy zu sehen. Dort werden jeweils montags um 22:15 Uhr die neuen Folgen in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt. Die Macher, Dan Harmon (48) und Justin Roiland (41), scheinen während der Pandemie besonders fleißig gewesen zu sein: Es ist der bisher kürzeste Zeitraum zwischen zwei Staffeln der Serie. Die Show war bereits für drei Emmys nominiert und hat ihn zweimal in der Kategorie "Beste animierte Serie" gewonnen.