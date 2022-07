Riccardo Simonetti bekommt eigene Personality-Show im WDR

Riccardo Simonetti macht weiter Karriere beim WDR. Ab Herbst wird sogar eine neue Personality-Show für und mit dem Entertainer produziert. Auch seine weiteren Engagements für den Sender gehen parallel weiter.

Der WDR und Riccardo Simonetti (29) bauen ihre gemeinsame Zusammenarbeit weiter aus. Wie der Sender am Montag bekannt gibt, wird ab Herbst 2022 eine fünfteilige Personality-Show für die ARD produziert, die im Ersten, im WDR und in der ARD Mediathek zu sehen sein wird. Weitere Details oder ein Name der Show sind bislang noch nicht bekannt. Auch für das WDR-Kinderprogramm ist Simonetti im Einsatz. So wird der Entertainer für das Jahr 2023 unter anderem eine Lachgeschichte für die "Sendung mit der Maus" umsetzen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich bin dem WDR sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, den Zuschauern mehr von mir und meiner eigenen Persönlichkeit zu zeigen", wird Simonetti in der Pressemitteilung zitiert. Er zeigt sich dem Sender verbunden, dass er einen Raum bekomme für die Themen, für die er selbst brenne und die Personen, deren Geschichten er spannend und bereichernd finde. Eine solche Show sei eine tolle Möglichkeit, aber auch eine große Verantwortung: "Ich möchte einen Mehrwert schaffen, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Glamour einhauchen und vor allem einfach Spaß haben!"

Auch sein WDR-Format "Legendär" geht weiter

Seit 2021 moderiert Simonetti bereits das Format "Legendär" für den WDR. Dort begibt er sich auf Zeitreise und beleuchtet unterschiedliche Facetten vergangener Tage. Zwei neue Folgen sind bereits in der Mache: "Unsere Helden der 70er" (27.08. im WDR) und "Queens of Pop" (noch kein Sendetermin).