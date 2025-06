Rennfahrerin Carrie Schreiner spielt Gastrolle bei "Alles was zählt"

"Jaaa, wie cool" und "Oh je, Text lernen!" - so reagierte Carrie Schreiner auf das Angebot von "Alles was zählt". Die Rennfahrerin spielt sich in der RTL-Serie selbst.

(smi/spot) | 16. Juni 2025 - 16:04 Uhr

Carrie Schreiner wagt sich bei "Alles was zählt" vor die Kamera. © RTL / Julia Feldhagen

Normalerweise sitzt sie mit einem Helm auf dem Kopf hinterm Steuer - jetzt zeigt sie sich vor der TV-Kamera. Rennfahrerin Carrie Schreiner (26) übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" und feiert damit ihr Schauspieldebüt. Das gab der Kölner Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Carrie Schreiner spielt sich dabei selbst. Wegen einer Rückenverletzung lässt sie sich im Steinkamp-Zentrum behandeln. Das Sport- und Wellnesscenter in Essen bildet einen wichtigen Schauplatz der Serie. Zwischen "Jaaa, wie cool" und "Oh je, Text lernen!" "Jaaa, wie cool" waren laut RTL die ersten Worte der Motorsportlerin, als sie von dem Angebot erfahren hat. Ihr zweiter Gedanke folgte prompt: "Oh je, Text lernen!", zitiert sie der Sender weiter. Vor dem Dreh war die Motorsportlerin noch sichtlich nervös, doch das legte sich schnell, nachdem sie den Text gemeinsam mit einer Kollegin üben konnte. "Wenn man ins Steinkamp-Zentrum reingeht, ist das schon ziemlich cool - man kennt es ja aus dem Fernsehen", schwärmte sie laut RTL. Carrie Schreiner ist über fünf Folgen zu Gast bei "Alles was zählt". RTL strahlt die Episoden mit der Rennfahrerin zwischen dem 16. und dem 22. Juli 2025 aus. Motorsport liegt in der Familie Carrie Schreiner kam schon als Kind zum Motorsport, geprägt wurde sie von ihrem Elternhaus. Ihr Vater Frank Schreiner ist ebenfalls als Rennfahrer aktiv. Im Alter von zehn Jahren kam die Saarländerin zum Kartfahren. Als erste Frau gewann sie später das ADAC Kart-Masters. 2023 startete sie als einzige deutsche Fahrerin in der F1 Academy, einer von der Formel 1 veranstalteten Rennserie für Frauen. Ihre Karriere als Motorsportlerin hat für Schreiner Priorität, auch wenn sie sich weitere Auftritte vor der Kamera vorstellen kann. "Es hat mir viel Spaß gemacht. Man weiß ja nie, was kommt", erklärte sie RTL.