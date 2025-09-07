René Adler: TV-Rolle in der Serie seiner Ehefrau Lilli Hollunder

René Adler wird einen Auftritt in der Serie "Notruf Hafenkante" haben. Die Wahl fiel nicht ohne Grund auf die ZDF-Produktion: Ehefrau Lilli Hollunder gehört zum Cast.

René Adler (40) wird bald in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" einen Gastauftritt haben. Das bestätigte der Ex-Fußballtorwart . Das Besondere daran: Seine Ehefrau Lilli Hollunder (39) ist seit 2024 dort als Polizeihauptkommissarin Isabell "Isa" Nowak zu sehen.

"Meine erste Schauspielrolle"

Die Produktion habe ihn gefragt, "ob ich Lust habe, mich selbst zu spielen", berichtet Adler. Er habe es am Anfang für einen Witz gehalten, doch es stellte sich als ernstes Angebot heraus, das er "aus der Laune heraus" spontan zugesagt habe. Durch seine Experten-Tätigkeit und verschiedenen Fernsehauftritten habe er zwar schon einiges an TV-Erfahrung sammeln können, "aber es war tatsächlich meine erste Schauspielrolle in einer Serie oder einem Film".

Von seiner Ehefrau habe er ein paar Tipps bekommen, seinen Part eingeübt habe er aber für sich allein. "Ich hätte mich vor ihr auch schwergetan. Ich glaube, es war ganz gut, dass sie beim Dreh meiner Szenen nicht dabei war", verrät Adler weiter. Lilli Hollunder war laut eigener Aussage "etwas aufgeregt und auch stolz, weil es etwas Besonderes ist, wenn René mal in meine Welt eintaucht".

Hollunder gibt zudem einen Einblick in ihr Familienleben, in dem "kein Tag aussieht wie der andere und nichts weit im Voraus planbar ist". Ihr Ehemann sei viel weg und sie selbst habe jeden Tag unterschiedliche Zeiten und ein anderes Pensum. Deshalb müsse "ein Zahnrad in das andere greifen". Zudem gibt es Hilfe von einer Nanny, "ohne die das alles nicht möglich wäre". Die Familie hat derzeit auch noch ein großes Projekt: die Sanierung eines Hauses. Aktuell tankt die Schauspielerin neue Kraft dafür bei einer Auszeit mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in ihrer Lieblingsstadt Rom.

Die Polizeiserie "Notruf Hafenkante", die in einem fiktiven Hamburger Polizeikommissariat spielt, kehrt am 9. Oktober mit neuen Folgen zurück (immer donnerstags ab 19:25 Uhr im ZDF).

Seit 2016 sind Adler und Hollunder verheiratet. Sohn Casper kam 2020 zur Welt, Tochter Billie folgte 2022.