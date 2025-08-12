Reiner Calmund: So wird seine Abschiedsshow bei "Grill den Henssler"

Nach 18 Jahren verlässt Reiner Calmund die Jury von "Grill den Henssler". Am 14. September erhält er auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg eine emotionale Abschiedsshow mit zahlreichen prominenten Weggefährten.

Reiner Calmund (76) verlässt "Grill den Henssler" nach 18 Jahren und wird standesgemäß verabschiedet. Am 14. September um 20:15 Uhr widmet ihm VOX eine eigene Episode der Kochshow. Die Abschiedssendung wird auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg aufgezeichnet, moderiert wird wie gewohnt von Laura Wontorra (36).

Wer bei Calmunds letzten Auftritt dabei sein darf, hat er laut Sender selbst ausgewählt. Mit dabei sind Comedian Matze Knop, VOX-Urgestein Detlef Steves und Mirja Boes, die früher selbst in der "Grill den Henssler"-Jury saß. Auch Sternekoch Johann Lafer ist dabei. "Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional", verspricht VOX.

Ab jetzt mit wechselnden Gastjuroren

Die Sendung für Reiner Calmund bildet den Auftakt zur neuen "Grill den Henssler"-Sommerstaffel mit sechs Episoden. Nach seinem Abschied übernehmen wechselnde Gastjuroren den Platz an der Seite von Jana Ina Zarrella und Christian Rach - darunter Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer.

Dass Calmund nach 18 Jahren bei "Grill den Henssler" aufhört, verkündete er bereits im März. Seit der ersten Episode 2013 hatte er die Kochduelle von Steffen Henssler (52) bewertet. "Mit 77 Jahren - da fängt das Leben an! Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat!", erklärte er . "Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!"

Bereits in der vergangenen Staffel war Calmund gegen Ende nicht mehr in der Sendung zu sehen. Der Grund für seinen vorzeitigen Ausstieg waren gesundheitliche Probleme: Im Dezember 2024 war er wegen Schwindel bei den Dreharbeiten plötzlich zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort diagnostizierten die Ärzte ein Vorhofflimmern. In den letzten verbliebenen Folgen der Staffel wurde Calmund von Bruce Darnell und TV-Koch Ali Güngörmüş ersetzt.