Reichsbürger-Spruch in ProSieben-Show: "Schlag den Star"-Sprecher schockiert Zuschauer

Olaf Schubert ist am Samstagabend gegen Michael Mittermeier bei "Schlag den Star" angetreten. Für den Aufreger des Abend sorgte allerdings kein Komiker, sondern der Sprecher aus dem Off mit einem geschmacklosen Witz.

"Schlag den Star" wurde am Samstagabend (30. September) zum Duell der Comedians: Michael Mittermeier (57) und Olaf Schubert (55) traten live in der ProSieben-Sendung gegeneinander an. Am Ende wurde Olaf Schubert seiner Favoritenrolle gerecht und triumphierte nach 13 Spielen klar mit 29:62, vorbei war die Sendung nach fünf Stunden und 34 Minuten um 1:49 Uhr. Der Comedian durfte sich über 100.000 Euro Preisgeld freuen. Durch den Abend führte wie üblich Elton (52), Ron Ringguth (57) kommentierte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Olaf Schubert über "Schlag den Star"-Sieg: "Viel besser als Kohlen-Schippen"

"Dem hochverdienten Gewinner Olaf Schubert vom Herzen Glückwunsch", . "Nach schwierigem Start für mich wurde es doch noch ein guter spaßiger Fight. Cheers to Pullunder-Man." Olaf Schubert freut sich über den Sieg: "Es war sportlich, erbaulich, stellenweise sogar dramatisch, aber mit einer dezenten Prise Heiterkeit verbunden. Und somit gewürzt durch den Sieg insgesamt eine gelungene Freizeitveranstaltung. Viel besser als Kohlen-Schippen", wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Schubert stieg spektakulär in das Duell ein: Der Comedian gewann die ersten sechs Spiele in Folge. Mittermeier konnte erst im siebten Spiel "Road Tennis" aufholen und anschließend noch zwei Runden für sich entscheiden. Im letzten Spiel "Setzen, 10!" gewann schließlich Olaf Schubert und entschied die Sendung somit für sich.

Zuschauer von "Reichsbürger"-Spruch schockiert

Auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, zeigten sich während der Show einige Zuschauer schockiert über den Sprecher Ron Ringguth, der das Geschehen aus dem Off kommentierte. Während eines Spiels sagte er in Richtung Olaf Schubert, der gebürtig aus Sachsen stammt: "Da, wo die kleine sächsische 'Reichsbürger'-Flagge steht." Moderator Elton frage ungläubig: "Hast du das gerade gesagt?"

Auch vor den heimischen Bildschirmen kam der "Scherz", wie Ron Ringguth erklärte, nicht gut an. "Boah, der macht in vier Stunden einen einzigen Gag und der ist auch noch richtig scheiße", schreibt ein X-User zu der Sendung. Ein weiterer prophezeit: "Das könnte die letzte Sendung von Ron gewesen sein."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Sprecher von ProSieben hat sich inzwischen zu dem Kommentar von Ron Ringguth geäußert. "Nicht jeder live gesprochene Satz eines Kommentators löst Jubelstürme aus. Diesen Satz hätte er sich gerne sparen dürfen", lautet das Statement gegenüber " ". Ob der Kommentator weiterhin für "Schlag den Star" arbeiten wird, bleibt abzuwarten.