"Rede zur Lage der Nation": Das Erste plant Sendung mit Steinmeier

Frank-Walter Steinmeier will sich angesichts der zahlreichen Krisen in seiner Position als Bundespräsident am Freitag in einer Rede an die Bürger wenden. Seine Worte werden vom Ersten in einer Sondersendung übertragen und diskutiert.

26. Oktober 2022 - 15:31 Uhr | (mia/spot)

Frank-Walter Steinmeier äußert sich am Freitag zu aktuellen Krisenthemen in Deutschland. © photocosmos1/Shutterstock