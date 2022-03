Rea Garvey bringt Hilfstransport in die Ukraine

Bei einer Spezial-Sendung zur Ukraine von "Zervakis & Opdenhövel. Live." berichtet Sänger Rea Garvey von seinem Hilfstransport in die Ukraine. Er will den Betroffenen des Krieges Hoffnung machen.

Gemeinsam mit Arthelps packt Rea Garvey bei einem Hilfstransport für die Ukraine mit an.

In der ProSieben-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." dreht sich am kommenden Mittwoch (23. März, ab 21:25 Uhr) alles um die aktuelle Situation in der Ukraine. Sänger Rea Garvey (48) wird dann - unter der Moderation von Linda Zervakis (46) und Matthias Opdenhövel (51) - live im Studio von seinem Hilfstransport nach Lwiw berichten, den er zusammen mit dem Gründer der Hilfsorganisation Arthelps, Thomas Lupo, auf die Beine gestellt hat.

"Die Stimmung vor Ort war sehr angespannt", wird Garvey vorab in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. "Leute, mit denen wir arbeiten, sind von der Front im Osten gekommen, um unsere Hilfsgüter abzuholen und zu ihren Freunden und Familien in ihre Dörfer zu bringen. Dörfer, die keinen Zugang zu Wasser, Lebensmitteln oder Medikamenten haben." Der Sänger wolle den Betroffenen des Krieges Hoffnung machen. "Ich denke, das können wir im Moment am meisten geben, indem wir ihnen beistehen und die notwendige Hilfe schicken."

Stars am Spendentelefon

Darüber hinaus haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Sachspenden übers Telefon zu tätigen. Die Anrufe werden von Stars wie Cathy Hummels (34), Timur Bartels (26), Diana zur Löwen (27), Marie Nasemann (33), Malik Harris (24) und Simon Gosejohann (46) entgegengenommen.