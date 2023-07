Rauswurf bei "Rote Rosen": Beliebte Serien-Figur "Käse-Werner" muss Telenovela verlassen

Der beliebte "Käse-Werner" soll die Seifenoper "Rote Rosen" verlassen. Die AZ hat die Hintergründe.

Er war eigentlich "nur" ein Komparse, doch der in der Rolle des "Käse-Werner" bekannt gewordene Dirk Hartkopf avancierte bei den Zuschauern von "Rote Rosen" nach und nach zum Publikumsliebling. Doch jetzt soll er die Serie verlassen.

Er war eigentlich nur eine Art Sidekick von Astrid Richter (gespielt von Claudia Schmutzler, 56) und sollte diese in der Telenovela in deren Käseladen unterstützen. Doch als "Käse-Werner" spielte sich Dirk Hartkopf so erfolgreich in die Herzen der Zuschauer, dass ihm schließlich ein fester Vertrag angeboten wurde. Auch nach dem Ausstieg vom Claudia Schmunzler durfte er bleiben und aus dem "Lüneburger Käseladen" wurde bei "Rote Rosen" kurzerhand der Obstladen "Werners Früchtchen".

Dirk Hartkopf: Rausschmiss bei "Rote Rosen"?

Doch nun soll Dirk Hartkopf die Serie verlassen, an seine Stelle tritt "Corinna", die den Laden als "Früchtchen" weiterführen wird. Dirk Hartkopf verkündet auf seinem Instagram-Profil seinen Ausstieg mit einer Art Geschäftsübergabe an seine Nachfolgerin.

Die Fans vermissen ihren "Werner" jetzt schon: "Keiner wird dich je ersetzen können, du bist unschlagbar als Werner", schreibt ein Follower, ein anderer ist sich sicher: "Da wird aber am Salzmarkt was fehlen." Ganz freiwillig scheint der Abschied nicht zu sein. Der " " erklärte Dirk Hartkopf: "Ich habe das wirklich gern gemacht. Andererseits ist es aber natürlich auch nicht so leicht, sich gerade nach Ende der Corona-Pandemie dauerhaft für ein, zwei Drehtage pro Woche von seinem regulären Job freizuschaufeln und beides unter einen Hut zu bekommen."

Doch warum soll der beliebte Werner die Serie verlassen? Die AZ hat bei den Machern der Serie nachgefragt: "Die Rolle des Käse-Werner war gewissermaßen auserzählt. Das liegt einfach in der Natur der Sache, von langlaufenden Serien", erklärt eine Pressesprecherin. "Als Ersatz kommt Corinna. Die junge Frau bringt frischen Wind ins Früchtchen. Der Laden wird aber weiterhin als Anlaufstelle der Serien-Figuren dienen und eine zentrale Rolle als Treffpunkt am Salzmarkt spielen. Also alles ändert sich nicht."