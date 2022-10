Quoten-Desaster für Promi-Show: "Skate Fever" fliegt vom Primetime-Sendeplatz

Es sollte der große Wurf werden, doch die Promi-Rollschuh-Show "Skate Fever" zündete überhaupt nicht. RTL2 sieht sich nun zu einer Änderung des Sendeplatzes gezwungen.

Eine Tanzshow ähnlich wie "Let's Dance" – nur mit Rollschuhen. Mit diesem Konzept hatte sich RTL2 viele Zuschauer erhofft, doch die aktuellen Zahlen zeigen klar: Die Promi-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" ist gefloppt – und wie!

Die Quoten sind sogar so schlecht, dass die Show nach nur zwei Wochen den Sendeplatz wechselt. Laut RTL2 wird "Skate Fever" bereits ab der kommenden Woche nicht mehr in der Primetime ausgestrahlt, stattdessen ist die Rollschuh-Show dann jeweils samstags um 18 Uhr zu sehen. Viele Zuschauer dürfte "Skate Fever" auch dann nicht vor die Fernsehbildschirme locken. Auf dem bisherigen Sendeplatz am Montagabend landen "Die Geissens".

Miese Quoten trotz reichlich Promi-Power

In dieser Woche hatte "Skate Fever" lediglich 340.000 Zuschauer, das macht einen Marktanteil von weniger als zwei Prozent in der relevanten Zielgruppe. RTL2 hatte große Hoffnungen in die Promi-Show gesetzt, 17 VIPs wurden dafür engagiert. Zu den bekanntesten dürften wohl Ex-Bachelor Andrej Mangold, Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann, Moderation Gülcan Kamps und Ex-Fußballer Thorsten Legat zählen. Doch das große Promi-Treffen auf der Rollschuhbahn hat nicht gezündet...

Katastrophale Quoten: "Mieten Kaufen Live" wird abgesetzt

Noch schlechter als "Skate Fever" hat es eine andere RTL2-Sendung erwischt: "Mieten Kaufen Live" startete mit einem Marktanteil von nur 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in die neue Woche. Die Quoten sind so schlecht, dass die Sendung komplett aus dem Programm genommen wird. Nach nur sieben von ursprünglich 15 geplanten Ausgaben ist also Schluss!

"Leider haben die beiden Formate ihr Publikum nicht erreicht", erklärte ein RTL2-Sprecher gegenüber " .