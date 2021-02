"Promis unter Palmen": Diese TV-Stars sind in Staffel zwei dabei

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel "Promis unter Palmen" sind angelaufen. Diese TV-Stars kämpfen in Thailand um den Sieg.

Die zweite Staffel der Sat.1-Realityshow "Promis unter Palmen" nimmt Gestalt an. Wie der Sender am Dienstag (9. Februar) mitteilte, werden die Dreharbeiten in Thailand diese Woche starten. Die Promis sind schon da. Um den Dreh sowie das Zusammenwohnen möglichst sicher zu gestalten, mussten sich die Teilnehmer zuvor 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Alle Beteiligten seien nach Angaben des Senders mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Wer aber geht denn nun ins Rennen um die goldene Kokosnuss sowie die 100.000-Euro-Siegprämie? Mit dabei sind in diesem Jahr Giulia Siegel (46), Prinz Marcus von Anhalt (54), Melanie Müller (32), Willi Herren (45, ), Patricia Blanco (50), Chris Töpperwien (46), Elena Miras (28), Katy Bähm (28), Emmy Russ (21), Henrik Stoltenberg (24), Kate Merlan (33) und Calvin Kleinen (28). Sie werden sich unter der Sonne Thailands in diversen Challenges messen sowie sicherlich diskutieren und streiten. Zu sehen bekommen Zuschauer das Ergebnis im Frühjahr. Ein Starttermin steht noch nicht fest.