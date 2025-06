"Prominent getrennt": Starttermin der neuen Staffel steht fest

Nach der Aufregung darüber, ob die vierte "Prominent getrennt"-Staffel überhaupt gezeigt wird, gibt es jetzt endlich das Startdatum zu den neuen Folgen.

Die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Die vierte Staffel der Reality-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" startet am 1. Juli exklusiv auf RTL+. . Dazu gibt es die ersten Ausschnitte aus den neuen Folgen, in denen die Fetzen nur so fliegen. Die Ex-Paare gehen dabei nicht nur mit Fremdgehvorwürfen und diversen Beleidigungen verbal aufeinander los. Auch Wasserflaschen werden übereinander ausgekippt und Einrichtungsgegenstände scheinen zu Bruch zu gehen. Tränen fließen ebenfalls reichlich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Diese Ex-Paare sind mit dabei

Bereits seit Ende November 2024 stehen die Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Staffel der TV-Show fest: Ab 1. Juli zu sehen gibt es unter anderem die aus den "Bachelor"-Formaten bekannte Yeliz Koc mit ihrem Ex Jannik Kontalis. Hinzu gesellen sich Marco Cerullo und Christina Grass, Sidar Sahin und Jana Klein sowie Alan Wey und Pamela Ghazal. Weitere Ex-Paare sind Jonny Jaspers und Laura Peuker, Ariel und Giuliano Hediger, Nicolas Müller und Jennifer Iglesias sowie Babu und Felix Davidson.

Die Teilnehmer sollen sich in der Show ihren Ex-Partnern beziehungsweise -Partnerinnen stellen und Streitigkeiten begraben, um sich als Team durchzuschlagen. Für die Mühe der ehemaligen Pärchen lockt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro.

Fans waren in Sorge

Dass der Sendetermin für die neue Staffel so spät bekannt gegeben wurde, hatte bereits für Spekulationen gesorgt. Bisher waren die Fans eine Ausstrahlung im Frühjahr gewohnt. Die dritte Staffel zeigte der Sender 2024 ab Anfang April . RTL hatte aber bereits Anfang Juni auf Anfrage von spot on news Entwarnung gegeben und erklärt, dass sich die neue Staffel von "Prominent getrennt" planmäßig in Vorbereitung befinde. Gedreht wurde für die Sendung im Herbst in Südafrika.