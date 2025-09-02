"Prominent getrennt": Charlotte Würdig moderiert die Wiedersehensshow

Perfekter Job für Reality-TV-Fan Charlotte Würdig: Sie wird nun die Wiedersehensshow von "Prominent getrennt" moderieren.

"Prominent getrennt" bekommt eine Wiedersehensshow, die von Charlotte Würdig (47) moderiert wird. Die Reunion-Sendung erscheint dem Bericht zufolge eine Woche nach dem Finale, am 9. September, auf RTL+. Würdig selbst erklärt zu ihrem neuen Job, sie liebe Reality-Formate und "gucke eigentlich alles hoch und runter". Die 47-Jährige fügt hinzu, ihr eigenes Leben fühle sich "sogar auch an wie eine Reality-Show, nur ohne Gage". Für die Reunion-Show von "Prominent getrennt" verspricht sie: "Da kriegt man meine ungefilterte Meinung, ob man möchte oder nicht."

Charlotte Würdig steht seit vielen Jahren vor der Kamera

Charlotte Würdig hat reichlich Erfahrung als Moderatorin, unter anderem stand sie für "taff" oder "Popstars" vor der Kamera, zuletzt moderierte sie 2018 "X Factor". Sie hat zudem bereits zahlreiche weitere Auftritte in TV-Shows gehabt, 2025 war sie etwa unter den Gewinnern der Show "Die Verräter". In ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" (RTL+) plaudert die Ex-Frau des Musikers Sido (44) außerdem zusammen mit Georgina Stumpf (36), einer weiteren Verflossenen des Rappers, aus dem Nähkästchen.

Charlotte Würdig war bis zur Scheidung 2022 mit dem Rapper verheiratet. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Georgina Stumpfs Beziehung mit Paul Würdig wurde Ende 2022 bekannt. Im Oktober 2024 verkündete die Influencerin ihre Schwangerschaft. Bereits sechs Wochen später kam ihre Tochter zur Welt.