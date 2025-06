"Promi Taste": Sat.1 bringt Jan Hofer zum Kochen

Der ehemalige Nachrichtensprecher Jan Hofer ist einer der Teilnehmer von "Promi Taste". Nächstes Jahr wird er in der Show mit elf anderen Stars zu sehen sein.

Nach ARD und RTL zieht es Nachrichtenlegende Jan Hofer (75) nun zu Sat.1. Der ehemalige Star der "Tagesschau" und "RTL Direkt" wird dort in der Promi-Version der Kochshow "The Taste" auftreten, wie der Sender nun bekannt gab. Dabei trifft der Nachrichtensprecher erneut auch auf Martina Voss-Tecklenburg (57). Mit der ehemaligen Fußballtrainerin war er zuletzt schon gemeinsam in dem RTL-Format "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu sehen.

Das sind die zwölf Stars von "Promi Taste"

Bis die beiden in "Promi Taste" auf den Bildschirmen auftauchen, dauert es aber noch. Joyn und Sat.1 wollen die sieben Folgen der Sendung im kommenden Jahr zeigen, heißt es in der Mitteilung. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch (36). Auch die restlichen Teilnehmenden, die derzeit für die Aufnahmen zu der Kochshow vor der Kamera stehen, hat der Sender bereits bekannt gegeben.

Insgesamt sind zwölf Prominente dabei. Neben Jan Hofer und Martina Voss-Tecklenburg wagen sich Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, Reality-Star Melody Haase, Schauspielerin Jenny Elvers, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, Schauspieler Andreas Hoppe, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel und Schauspieler und Moderator Jochen Schropp an den Herd. Ihnen zur Seite stehen dem Sender zufolge die Starköche Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.

Überraschung in der neuen "The Taste"-Staffel

Im Herbst soll es vor "Promi Taste" noch eine neue reguläre "The Taste"-Staffel geben. , feiert dann Steffen Henssler Premiere in der Kochshow. Zusammen mit seiner Kollegin Elif Oskan wird er die Jury in der 14. Staffel vervollständigen. Gemeinsam mit Alexander Herrmann und Tim Raue werden die beiden darüber entscheiden, wer mit seinen Kochkünsten auf dem Probierlöffel überzeugt.