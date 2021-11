Promi-Tanzshow "Let's Dance" geht auch 2022 auf große Live-Tour

Auch im kommenden Jahr wird es eine Live-Tour von "Let's Dance" mit zahlreichen Stars geben. Das hat Sender RTL nun verkündet.

Die aktuelle Live-Tour von "Let's Dance" ist gerade noch in vollem Gange, da können sich die Fans auch schon im kommenden Jahr auf das Event freuen. Denn: Promis und Profitänzer gehen 2022 wieder auf Tournee durch Deutschlands Hallen und Arenen. "Das wird mitreißend und unvergesslich", .

Und damit nicht genug: Auch die berühmt-berüchtigte Jury aus Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54) wird sich das Spektakel nicht entgehen lassen und die Leistungen der Tanzpaare in Augenschein nehmen. Der Vorverkauf der "Let's Dance"-Tour 2022 startet bereits am 12. November 2021 um 10:00 Uhr.

"Let's Dance"-Tour 2022: Das sind die Termine

Termine wurden für den gesamten November 2022 angekündigt. Los geht es in Riesa (01.11.), gefolgt von Berlin (03.11.), Oberhausen (04.11.), Dortmund (05.11), Köln (06.11.), Leipzig (09.11.), München (11.11.) und Nürnberg (12.11.). Auch in Mannheim (14.11.), Hamburg (17.11.), Bremen (18.11.), Stuttgart (19.11.) und Frankfurt am Main (22.11.) darf sich das Publikum auf die besonderen Tänze freuen. Den Abschluss machen dann Braunschweig (24.11.), Hannover (26.11.) und Düsseldorf (27.11.).