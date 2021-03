Promi-Kinder bei "Let's Dance - Kids": Das sind die berühmten Nachwuchstänzer

Bei "Let's Dance - Kids" dürfen jetzt auch die Promi-Kinder ran. Welcher berühmter VIP-Nachwuchs darf sich auf dem Parkett beweisen?

Seit 26. Februar kämpfen wieder 14 Promis zum nun schon 14. Mal bei um den Titel "Dancing Star". In etwas kleinerer Ausführung werden sich ab dem 9. April auf TVNow auch fünf Kinder in einer "Kids"-Ausgabe der beliebten Tanzshow messen.

Die Nachwuchstänzer sind allesamt entweder die Kinder von Stars oder selbst schon kleine Promis und treten vor der gewohnten "Let's Dance"-Jury um Joachim Llambi (56), Motsi Mabuse (39) und Jorge González (53) im Wettkampf um den Titel als "Dancing Sternchen 2021" an.

Welche Promis lassen ihre Kinder bei "Let's Dance - Kids" tanzen?

Eine der jungen Kandidatinnen ist die elfjährige Angelina Stecher-Williams, Tochter von "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams (49) und Schauspieler Alexander-Klaus Stecher (53). Von ihrer Mutter kann sich Angelina einige Tipps abholen - 2018 tanzte sich Judith Williams an der Seite von Erich Klann (33) bis auf Platz zwei bei "Let's Dance". "Ich freue mich, andere Kinder zu treffen und mit ihnen tanzen zu lernen. Außerdem will ich wissen, wie es sich anfühlt, von der Jury bewertet zu werden", freut sich Angelina sogar auf das Urteil von Chefjuror Llambi.

Auch Jona Szewczenko (10), Tochter der ehemaligen deutschen Eiskunstläuferin und heutigen Schauspielerin Tanja Szewczenko (43), ist Teil von "Let's Dance - Kids" und kann auch auf den Rat ihrer berühmten Mutter bauen. Die belegte 2014 ebenfalls den zweiten Rang, damals mit Profitänzer Willi Gabalier (39). "Ich liebe das Tanzen und freue mich auf die Shows, die tollen Kostüme und ganz viel Spaß. Aufgeregt bin ich natürlich auch ein bisschen", so Jona.

Die neunjährige Zoé Baillieu ist selbst schon ein kleiner Star. Die Grundschülerin ist Teil des "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Casts und verkörpert in der Serie die Figur Kate Wiedmann. "Ich freue mich auf 'Let's Dance - Kids', weil ich schon immer mal gerne richtig Tanzen lernen wollte und bin schon sehr aufgeregt und gespannt auf unsere Choreographien."

Promi-Nachwuchs traut sich aufs Tanzparkett - auch zwei Jungs sind dabei

Während sich manch ein erwachsener Mann gerne vor der Tanzfläche drückt, beweisen zwei Jungs ab April mehr Mut: Auch der zehnjährige Spencer König, bekannt aus der Jugendserie "Die Pfefferkörner", traut sich vor die strengen Augen von Joachim Llambi - weil er "Erfahrungen sammeln möchte und weil ich gerne lernen möchte, wie man richtig tanzt."

Last but not least will sich noch Maris Ohneck beweisen. Der Sohn von -Star Erdogan Atalay (54) ist mit seinen gerade einmal acht Jahren das Küken unter den Teilnehmer*innen. Von Nervosität scheint aber dennoch keine Spur zu sein, wie sein Vater verrät: "Ich freue mich riesig, meinen Sohn tanzen zu sehen, ich bin, glaube ich, aufgeregter als er!"

In der TVNow-Show werden die fünf ab 9. April gemeinsam mit gleichaltrigen Nachwuchsprofis über das Parkett wirbeln. Gecoacht werden sie dabei von Profis aus der herkömmlichen "Let's Dance"-Ausgabe. Bis es so weit ist, stehen die erwachsenen Promi-Tänzer und Tänzerinnen im Rampenlicht. Nach der Kennenlernshow vom 26. Februar folgt am 5. März die erste reguläre Folge.