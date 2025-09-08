"Promi Big Brother": Zieht Harald Glööckler in den TV-Container?

Im Oktober startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" - und laut Gerüchten soll diesmal auch Modedesigner Harald Glööckler mit von der Partie sein.

Bis jetzt sind nur Andrej Mangold (38) und Sarah-Jane Wollny (26) offiziell bestätigt. Doch , soll auch Harald Glööckler (60) bei "Promi Big Brother" dabei sein. Dem Bericht zufolge verhandeln die Macher der Reality-Show seit Wochen mit dem Modedesigner. Ein Vertrag soll bereits unterschriftsreif vorliegen. Eine offizielle Bestätigung gibt es weder von Seiten des Senders noch von Glööckler selbst. Die 13. Staffel der Reality-Show läuft ab Montag, 6. Oktober 2025, täglich live in Sat.1 sowie auf Joyn.

Hat "Promi Big Brother" mehr Glück als sein indischer Ableger?

Die Macher der deutschen "Promi Big Brother"-Ausgabe sind nicht die Ersten, die Harald Glööckler ins Haus holen wollen. Schon 2024 warb der indische Ableger "Bigg Boss" um den Designer. Trotz einer angeblich millionenschweren Offerte kam es jedoch nicht zu einer Teilnahme.

Harald Glööckler ließ die Öffentlichkeit bereits in diversen Dokuformaten an seinem "pompöösen" Leben teilhaben. 2022 zog er ins Dschungelcamp und zeigte sich bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" offen und ungeschminkt wie selten.

Sat.1 will in den nächsten Wochen die restlichen Bewohner der 13. Staffel von "Promi Big Brother" bekannt gegeben. Dann wird sich zeigen, ob Glööckler tatsächlich einziehen wird.