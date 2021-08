"Promi Big Brother": TV-Ikone Jörg Draeger zieht live ein

TV-Ikone und Gameshow-Legende Jörg Draeger zieht am Freitag in der Live-Show bei "Promi Big Brother" ein. Ob es für ihn in die stickige Raumstation oder auf den luxuriösen Big Planet geht?

05. August 2021 - 11:01 Uhr | (ili/spot)

TV-Ikone Jörg Draeger zieht live bei "Promi Big Brother" ein. © SAT.1 / Marc Rehbeck